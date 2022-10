Persio Arida, um dos criadores do Plano Real, declara voto em Lula e cita preocupação com democracia

Continua após a publicidade

O economista Persio Arida, um dos criadores do Plano Real, irá votar no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais. “Vou votar no Lula não só pelos erros do governo Bolsonaro, mas porque estou preocupado com a democracia brasileira”, afirmou.

Já a coordenadora econômica do programa de Simone Tebet (MDB), Elena Landau, afirmou que votará “contra a reeleição” do presidente Bolsonaro. Sem citar o ex-presidente Lula, a economista disse acreditar ser importante limitar os “arroubos” de Bolsonaro, especialmente depois de conhecida a composição no novo Congresso Nacional.

As declarações dos dois vêm um dia depois de outro ex-presidente do BC, Armínio Fraga, também ter declarado apoio a Lula. “Não quero que a democracia morra e o que hoje é um retrocesso civilizatório.”aifrmou Arida.

Pérsio Arida; economistafoi presidente do Banco Central no governo Fernando Henrique Cardoso e um dos idealizadores do Plano Real.

Arida, que foi presidente do Banco Central e do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no governo Fernando Henrique Cardoso, disse ainda que o desempenho ruim do governo Bolsonaro no primeiro mandato seria ainda pior em um eventual segundo termo.

“O PT já fez boas e más políticas ao longo dos anos e estou na expectativa de que venham as boas políticas.” Persio Arida, economista

“Historicamente, os segundos mandatos são piores e é inaceitável continuar por mais quatro anos com esse governante”, afirmou. “Bolsonaro reeleito, seria uma ameaça à democracia, ao meio ambiente e aos direitos humanos.”

Arida disse que não participará efetivamente da campanha, mas que está aberto a conversas. Em 2018, ele coordenou o plano econômico do então presidenciável Geraldo Alckmin (PSB), hoje vice na chapa de Lula. Segundo Arida, ele teve uma conversa com o economista Aloizio Mercadante e outros economistas do PT em março e não está envolvido diretamente na elaboração do plano do partido. “O PT já fez boas e más políticas ao longo dos anos e estou na expectativa de que venham as boas políticas”, disse.

Landau não cita Lula e diz acreditar ser importante limitar os “arroubos” de Bolsonaro,

Landau disse que seu voto decorre sobretudo da preocupação com o futuro do meio ambiente e do Supremo Tribunal Federal (STF). “Esse Congresso, com Bolsonaro, pode passar qualquer coisa. E duas coisas me preocupam especialmente: o ambiental e o STF”, destacou.

A economista afirmou esperar qual vai ser a resposta da campanha de Lula após Tebet ter declarado voto ao candidato e defendido as propostas econômicas fundamentais do MDB. “Vamos ver se Lula vai incorporar os pedidos.”