Petrobras lança plataforma gratuita para incentivar captura e armazenagem de CO₂

RIO - A Petrobras lançou uma ferramenta digital para incentivar o abatimento de CO₂ no País, reunindo em um único lugar as informações públicas sobre a captura e o armazenamento de carbono (CCUS). Com investimento de R$ 2 milhões, a plataforma é gratuita e traz dados essenciais para a implementação de novos projetos, informou a estatal.

A Plataforma GIS CCUS Brasil informa as quantidades de CO₂ emitidas, infraestrutura nacional existente e reservatórios potenciais para o armazenamento geológico. "A Petrobras idealizou, patrocinou e acompanhou tecnicamente o desenvolvimento da Plataforma GIS CCUS Brasil com o objetivo de embasar as discussões, ampliar o conhecimento geral sobre a tecnologia, encorajar possíveis parcerias para implantação de projetos e estimular as regulamentações, normas, metas e incentivos para descarbonização das indústrias", explicou em nota a diretora de Engenharia Tecnologia e Inovação da Petrobras, Renata Baruzzi.

A ferramenta, desenvolvida em parceria com o Instituto do Petróleo e dos Recursos Naturais (IPR) da PUCRS, agrupa dados georreferenciados, organizados em um Sistema de Informações Geográficas (GIS), e possui base de dados própria.

Finalidade da plataforma da Petrobras, desenvolvida com a PUCRS, é incentivar a descarbonização da indústria Foto: Pedro Kirilos/Estadão

A Plataforma CCUS é alimentada com dados públicos prospectados de programas como Revitalização da Atividade de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural em Áreas Terrestres (Reate) e Revitalização e Incentivo à Produção de Campos Marítimos (Promar) e informações de fontes como o IPCC, fórum intergovernamental da ONU de mudanças climáticas; o GHG Protocol, protocolo internacional de medição e gerenciamento de emissões; Ministério de Ciência e Tecnologia.

Ainda conforme a Petrobras, além da plataforma web, o contrato de desenvolvimento prevê a elaboração de um novo atlas de CCUS, com todo o conteúdo técnico-científico relacionado ao tema, com as informações dos reservatórios potenciais para armazenamento de CO₂, levantados e qualificados durante o projeto. O documento, bilíngue, tem previsão de lançamento para o início do ano que vem e ficará disponível para ser baixado.

A plataforma, que concorre ao prêmio “ANP de Inovação 2024″, já está disponível e pode ser acessada no endereço: https://www.pucrs.br/ipr/plataformaccus