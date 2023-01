Philips cortará 6 mil empregos até 2025 em busca de melhorar seu desempenho

A Philips disse nesta segunda-feira, 30, que cortará 6 mil empregos até 2025, incluindo cerca de 3 mil este ano, como parte de um plano para melhorar o desempenho e impulsionar a criação de valor.

A empresa holandesa de tecnologia da saúde, que disse em outubro que estava cortando 4 mil empregos, ou cerca de 5% de sua força de trabalho de 80 mil pessoas, afirmou que o modelo operacional simplificado a tornará mais ágil e competitiva, reduzindo os custos.

A empresa fez a divulgação, pois relatou um balanço com uma perda líquida para o quarto trimestre do ano passado em meio a custos mais altos, mas disse que viu algumas melhorias no período e que está tomando ações para enfrentar os desafios operacionais em um ambiente incerto.

Sede da Philips, na Holanda; empresa de tecnologia da saúde cortará 6 mil empregos até 2025, incluindo cerca de 3 mil este ano. Foto: Piroschka van de Wouw/Reuters

A Philips registrou uma perda líquida atribuível aos acionistas de 106 milhões de euros (US$ 170,6 milhões) em comparação com um lucro de 157 milhões de euros no quarto trimestre de 2021 e uma perda de consenso compilada pela empresa de 16 milhões de euros. / DOW JONES NEWSWIRES