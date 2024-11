O Produto Interno Bruto (PIB) da Guiana deverá ter o maior crescimento de 2024 em todo o mundo, segundo o relatório Perspectiva Econômica Mundial (WEO, na sigla em inglês), publicado na última terça-feira, 22, pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). As projeções indicam que Nigéria (9,9%) e Samoa (9,7%) também estarão entre as nações que deverão ter os maiores crescimentos no mundo neste ano.

O motivo do grande crescimento da economia da Guiana está relacionado à descoberta de reservas de petróleo em 2015 na região do Essequibo. Em 2022, o PIB do país cresceu 63% e, em 2023, 33%.

O relatório indica que o PIB do Brasil crescerá 3% em 2024, aumento de 0,9 ponto percentual em relação à estimativa anterior, de 2,1%. Em todo o mundo, o crescimento projetado é de 3,2%.