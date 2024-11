Brasil vive pleno emprego no mercado de trabalho qualificado; veja profissões mais demandadas

Em 2020, 2021 e 2022, os profissionais escolhiam as oportunidades, diz o consultor. Em anos anteriores, eram as empresas que escolhiam os profissionais e agora a situação está equilibrada. “Hoje, você tem um mercado mais seletivo tanto da parte dos profissionais como das empresas.”

Onde estão as menores taxas de desemprego

As menores taxas de desemprego das profissões mais qualificadas estão no Sul, com 2,3%, e Centro-Oeste, com 3,4%. Nessas regiões, os índices de desocupação estavam abaixo da média nacional de 3,5% no segundo trimestre deste ano, segundo o levantamento da consultoria Robert Half. Já as regiões Nordeste (4,5%), Norte (3,9%) e Sudeste (3,6%) superaram a média.

Em relação às profissões, o estudo não faz esse detalhamento. No entanto, com base em outras pesquisas, o economista da LCA Consultores, Bruno Imaizumi destaca que as profissões mais demandadas e, portanto, com menores índices de desemprego são aquelas relacionadas à Tecnologia da Informação (TI), como engenheiros de software, especialistas em ciber segurança, analistas e cientistas de dados, economistas, desenvolvedores, por exemplo.