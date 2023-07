Porsche e Louis Vuitton são as marcas mais valiosas do mundo, segundo ranking da Brand Finance

A Porsche é a marca de luxo mais valiosa do mundo há 6 anos consecutivos, aponta o ranking anual “Marcas Premium e de Luxo” da Brand Finance, que é publicado desde 2018. Em 2023, a marca de carros foi avaliada em US$ 36,75 bilhões (cerca de R$ 179,06 bilhões). Na primeira edição do levantamento, em 2018, a marca valia US$ 19,05 bilhões (cerca de R$ 92,82 bilhões, na cotação atual).

Além de ser a marca de luxo mais valiosa, a Porsche também tem o maior Valor de Percepções de Sustentabilidade entre as marcas incluídas no ranking, com US$ 8,1 bilhões (cerca de R$ 39,46 bilhões).

A Porsche é a marca de luxo mais valiosa do mundo há 6 anos consecutivos Foto: Porsche/Divulgação

Em seguida no ranking está Louis Vuitton, que mantém a segunda posição no ranking conquistada no ano passado. A marca é avaliada em US$ 26,29 bilhões (cerca de R$ 128,10 bilhões).

A Chanel subiu para a terceira posição, empurrando a Gucci para o quarto lugar. De acordo com a análise do ranking, a marca francesa relatou ótimos resultados financeiros, com receita de US$ 17,22 bilhões no ano encerrado em 31 de dezembro de 2022, o que significa um aumento de 17% em relação ao ano anterior.

Entre as dez marcas de luxo mais valiosas do mundo, cinco delas são francesas: Louis Vuitton, Chanel, Hermès, Dior e Cartier.

As 10 marcas de luxo mais valiosas do mundo, segundo Brand Finance, são: