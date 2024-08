O maior porto da América é o de Los Angeles, que movimentou quase 10 milhões de contêineres em 2022, segundo dados da revista especializada britânica Lloyd’s List. Apesar da grande movimentação, o porto dos EUA é apenas a 16ª posição no mundo. O ranking global é liderado por Shangai, na China, com 47,3 milhões de contêineres, liderança que ocupa há 13 anos.

O Brasil tem apenas um porto entre os cem mais movimentados da América: porto de Santos, líder na América do Sul, ocupa a sexta posição se forem considerados os portos de todo o continente. Na América Latina o terminal localizado no litoral paulista é segundo, ficando atrás apenas do Porto de Colón, no Panamá. Já no mundo, é o 40º.

O porto de Santos, líder na América do Sul, ocupa a sexta posição se forem considerados os portos de todo o continente americano Foto: TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO

Segundo a Lloyd’s List, são 18 os portos das Américas no ranking dos 100 maiores do mundo, sendo oito deles nos Estados Unidos. Confira mais detalhes abaixo.

Portos de Los Angeles e de Santos

PUBLICIDADE Localizado na Baía de San Pedro, a 40 quilômetros ao sul do centro de Los Angeles, o maior porto da América abrange 30,3 quilômetros de terra e água ao longo de 69,2 quilômetros de orla. Além dos vários tipos de carga, que vão do abacate ao zinco, o porto de Los Angeles conta também com terminais de passageiros e de carga. A empresa que administra o terminal está investindo US$ 2,6 bilhões (R$ 14,3 bilhões) na infraestrutura do porto, com o objetivo de elevar o nível de eficiência da carga.

Já o Porto de Santos conta com 7,8 milhões de metros quadrados. São 38 terminais marítimos e retroportuários, situados em duas margens, uma em Santos (direita) e outra em Santos e Guarujá (esquerda). Entre os principais cargas, estão as de soja, açúcar e produtos químicos.