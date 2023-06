Gasolina nos postos cai 0,9% uma semana após Petrobras reduzir preço nas refinarias

RIO - O médio do litro da gasolina nos postos de abastecimento de todo o país caiu 0,9%, para R$ 5,35 por litro, nesta semana entre os dias 18 e 24 de junho, informou há pouco a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Na semana, o preço médio do insumo era de R$ 5,40 por litro.

A queda no varejo reflete a redução nos preços das refinarias da Petrobras, dominante no setor, implementada no fim da semana passada. Em 16 de junho, a estatal reduziu em R$ 0,13 ou 4,66% o preço do litro do insumo, o que foi transferido essa semana às bombas.

O Ministério de Minas e Energia e a ANP trabalham em conjunto para fiscalizar e garantir esse efeito de transferência dos descontos da Petrobras aos distribuidores para a ponta da cadeia, os motoristas.

Esta é a segunda semana seguida de quedas no preço da gasolina ao consumidor, após aumento pontual há duas semanas que refletiu o aumento do ICMS na maior parte dos estados, agora com valor fixo de R$ 1,22 por litro. Antes do impacto da volta do tributo, a gasolina acumulava quatro baixas seguidas nas bombas, sempre em linha com os movimentos baixistas dos preços da Petrobras.

Gasolina tem queda após Petrobras reduzir preço nas refinarias Foto: DANIEL TEIXEIRA / ESTADÃO

Diesel e GLP

Continua após a publicidade

O diesel A S-10 também registrou queda no preço médio apurado nos postos de abastecimento no período, de 1%, para R$ 5,05 o litro ante R$ 5,10 na semana anterior, informou a ANP. Já o gás liquefeito de petróleo (GLP) ou gás de cozinha também apresentou uma queda, de 0,25%, no preço médio do botijão de 13 quilos nessa semana. O produto passou a custar, na média nacional, R$ 103,29 ante R$ 103,55 sete dias atrás.