Prêmios Broadcast: conheça as empresas, os economistas e os analistas destacados

O trabalho de empresas, economistas e analistas do mercado financeiro durante o ano de 2023 foi premiado nesta terça-feira, 13, pelo Broadcast em evento com a presença do diretor de Política Econômica do Banco Central (BC), Diogo Guillen. Em um ambiente de troca de governo no Brasil, acirramento das tensões geopolíticas e constantes surpresas nos rumos da economia dos Estados Unidos, foram reconhecidos aqueles que conseguiram antever cenários econômicos, administrar empresas sem grandes solavancos e entregar bons resultados aos investidores.

Concedido aos economistas que mais acertaram as previsões sobre os resultados dos principais indicadores macroeconômicos, o Prêmio Broadcast Projeções teve como grande vencedor a Aviso em Dois Consultoria. A instituição liderou o ranking anual tanto na categoria “Top 10 Básico”, que considera prognósticos para IPCA, IGP-M, juros e câmbio, quanto na “Top 10 Geral”, onde são avaliadas as projeções para Produto Interno Bruto (PIB), balança comercial e peso da dívida pública na economia.

Waldir Kiel, economista da Aviso em Dois, recebendo o Prêmio 'Broadcast Projeções' Foto: Nunno Fonseca/Divulgação Broadcast

O Prêmio Broadcast Analistas, que reconhece os analistas com as melhores recomendações de investimento em 2023, consagrou André Oliveira, do Banco do Brasil Investimentos (BB-BI). Oliveira conquistou o primeiro lugar num ranking onde os analistas mais bem posicionados sustentaram suas carteiras em empresas que atuam no programa habitacional Minha Casa Minha Vida (MCMV). Shoppings, transporte, bens de capital e petróleo complementaram as estratégias.

André Oliveira, responsável pelo setor de ’homebuilders’ do Banco do Brasil Investimentos (BB-BI), recebendo o 'Prêmio Broadcast Analistas' Foto: Nunno Fonseca/Divulgação Broadcast

Já o Prêmio Broadcast Empresas, dado às empresas de capital aberto que entregaram os melhores resultados a seus acionistas no ano passado, teve a Weg liderando o ranking, seguida no pódio por CSN Mineração e Caixa Seguridade. O levantamento, que cobre 228 empresas aptas a participar do ranking, é feito pela Agência Estado em parceria com a Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV EESP).

André Meneghetti Salgueiro, diretor de Finanças e Relações com Investidores da Weg, recebendo o 'Prêmio Broadcast Empresas' Foto: Nunno Fonseca/Divulgação Broadcast

Prêmio Broadcast Projeções

Vencedores do prêmio consideram que um dos maiores desafios foi acertar previsões em um período de mudança de governo, o que levantou dúvidas sobre a direção da economia no terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, especialmente no primeiro semestre. “Quando há mudança não só de governo, mas de política econômica, é muito complexo”, considerou o economista da Aviso em Dois, Waldir Kiel.

Prêmio Broadcast Analistas

Do lado dos analistas, Oliveira, premiado do BB-BI, observou que a mudança de faixa de renda e de valores dos imóveis no Minha Casa Minha Vida foi um impulsionador da carteira recomendada aos clientes. Ele apontou a Direcional como uma escolha estratégica, devido ao seu crescimento, boas margens e endividamento controlado. Analistas de mercado imobiliário que ficaram, respectivamente, em segundo e terceiro lugar no ranking, Ygor Altero, da XP Investimentos, e André Dibe, do Itaú BBA, também obtiveram sucesso ao apostar em empresas do setor imobiliário, como Direcional e Cury. Eles destacaram a redução das taxas de financiamentos, dada a inflação mais controlada, o aumento de subsídios e a elevação do teto do programa entre os fatores que beneficiaram o setor imobiliário em 2023.

O Banco do Brasil Investimentos (BB-BI) conquistou o título de corretora do ano, com uma rentabilidade de quase 35%, após priorizar empresas com bom retorno sobre patrimônio, histórico de dividendos e baixa volatilidade.

Prêmio Broadcast Empresas

Líder no Prêmio Broadcast Empresas, a Weg, empresa que tradicionalmente fica no topo do ranking, contou desta vez com o impulso da transição energética. O movimento de expansão nesse sentido se dá inclusive nos Estados Unidos. “Queremos começar a produzir lá e tentar, em breve, talvez a partir de 2026, começar a tirar proveito no mercado americano”, afirma o diretor superintendente administrativo-financeiro da WEG, André Rodrigues.

Por sua vez, a segunda colocada CSN Mineração fez a sua estreia entre as dez primeiras do prêmio, no embalo do maior volume de produção, feito de 2023, combinado ao controle de custos. O resultado foi um avanço de 24% na distribuição de dividendos aos acionistas, para um total de R$ 3,56 bilhões.