Itaú Unibanco e Pezco vencem 17ª edição do Prêmio Broadcast Projeções

O Itaú Unibanco e a Pezco foram os grandes vencedores da 17ª edição do Prêmio Broadcast Projeções, referente ao ano de 2022. O Itaú conquistou o primeiro lugar no ranking Top 10 Básico — que considera estimativas para inflação, taxa Selic e câmbio — e a Pezco alcançou a primeira posição no Top 10 Geral — que também inclui expectativas para o Produto Interno Bruto (PIB), a balança comercial e a relação entre a dívida pública e o PIB.

“Ficamos contentes de ser um resultado que reflete uma estratégia de organização, de modo a permitir acompanhar bem a economia brasileira e fazer boas projeções”, diz o economista do Itaú Fernando Machado Gonçalves.

O economista Helcio Takeda, da Pezco, classifica o prêmio como um incentivo aos analistas de mercado e elege a inflação como a variável mais complicada de prever no ano passado. “Passamos por um momento complexo em termos de conjuntura econômica, foi bastante desafiador antecipar o tamanho da pressão inflacionária ao longo do tempo.”

“Neste cenário cada vez mais imprevisível, a importância de conteúdo confiável, relevante e tempestivo é ainda mais crítica para nossos clientes e a Agência Estado/Broadcast trabalha para entregar essa excelência”, completa o diretor-geral da Agência Estado/Broadcast, Miresh Kirtikumar.

A AE Broadcast também premiou as carteiras de ações de melhor retorno aos investidores, conforme a 25.ª edição do Prêmio Broadcast Analistas. “Estamos muito satisfeitos em poder reconhecer, por meio destes prêmios já tradicionais, a excelência dos profissionais da área econômica do País, afirma o diretor executivo de Jornalismo do Grupo Estado, Euripedes Alcântara.

A primeira colocação do Prêmio Broadcast Analistas ficou com Rafael Dias, responsável pelo setor de utilities no BB-BI. A carteira que ele recomendou obteve 10,57% de rentabilidade em 2022, enquanto o índice Ibovespa registrou alta de 4,69%. Entre as recomendações do profissional, estavam Alupar, ISA Cteep e AES.

A 25.ª edição do ranking trouxe ainda a Mirae Asset com o troféu de Corretora do Ano. Enquanto a rentabilidade média das corretoras participantes foi de -10,31%, a carteira gerida pelo analista Pedro Galdi conseguiu minimizar as perdas a -6,98%. “Ficávamos revisando sempre as empresas do setor elétrico, que são boas pagadoras de dividendos, e fomos mesclando um pouco com shoppings e bancos”, afirma Galdi.

“Para nós da AE Broadcast é uma honra contar com a parceria de todas estas importantes instituições para entregar ao leitor o melhor conteúdo econômico”, diz a editora-chefe do Broadcast, Teresa Navarro.

Ranking Broadcast Projeções Top 10 Básico 2022

Itaú Unibanco Vinland Capital XP Asset Management Fiergs Planner Corretora Banco do Brasil BB Asset Management Caixa Econômica Federal Bradesco LCA Consultores

Ranking Broadcast Projeções Top 10 Geral 2022

Pezco Economics Vinland Capital XP Asset Management Fiergs LCA Consultores BV Asset Caixa Econômica Federal XP Investimentos Banco Cooperativo Sicredi Caixa Asset

Prêmio Broadcast Analistas

