Primeira classe está sendo trocada nos aviões por executiva com suítes mais espaçosas e mimos

Não são apenas os assentos que estão recebendo um upgrade na classe executiva. Recentemente, a Qatar Airways anunciou que serviria caviar na classe executiva em rotas selecionadas, como Londres, Nova York, Paris e Sydney, marcando um upgrade significativo. O novo serviço de caviar pode ser pedido como um lanche independente ou parte das refeições a bordo.

A companhia aérea já possui uma classe executiva que poderia rivalizar com as cabines de primeira classe de muitas companhias aéreas, com jantar sob demanda, suítes privativas e vinhos e champanhes premium, como o excelente Champanhe Laurent Perrier Alexandra Rose que eles serviram recentemente, que é vendido por cerca de 300 libras (R$ 2.200) a garrafa. A experiência da classe executiva é tão boa que a companhia aérea ganhou o prêmio Skytrax de melhor classe executiva do mundo 11 vezes.

Esta matéria foi originalmente publicada em Fortune.com

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.