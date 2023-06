Procon-SP alerta para cuidados nas compras do Dia dos Namorados

O Procon-SP realiza uma ação de fiscalização em estabelecimentos que comercializam produtos voltados ao Dia dos Namorados. Desde o começo de junho, equipes do órgão percorreram mais de 230 locais na capital e mais de 70 nas cidades-sede do interior.

Veja os cuidados para se ter ao comprar presentes para o Dia dos Namorados, segundo o Procon-SP:

Produtos têxteis

As informações contidas na etiqueta de peças de vestuário precisam seguir critérios específicos, como estar em português e indicar o fabricante ou importador, incluindo CNPJ e o país de origem.

Na composição têxtil, todos os tipos de filamentos usados para a produção da peça devem estar mencionados com a indicação percentual de cada um deles (70% algodão e 30% poliéster, por exemplo). É proibido o uso dos nomes das marcas comerciais ou em inglês (como nylon, popeline, lycra, lurex e rayon).

A etiqueta também deve conter informações de orientação para a conservação e tratamento da peça, além de mostrar a sequência correta de utilização do produto, como lavagem, alvejamento, secagem, passadoria e limpeza profissional (lavagem a seco).

Continua após a publicidade

Bichos de pelúcia são opções para casais Foto: AP

Os produtos embalados hermeticamente devem apresentar na embalagem pelo menos a composição têxtil, país de origem e tamanho.

Bichos de pelúcia

O Procon-SP não recomenda a compra de bichos de pelúcia no comércio informal. “Produtos falsificados ou fabricados em indústrias clandestinas podem não atender às condições mínimas de segurança, especialmente em relação à toxicidade do material usado na fabricação, conter partes pequenas e bordas cortantes”, alerta o órgão.

Eletrodomésticos

É recomendável verificar se há o selo do Inmetro no produto ou na embalagem. Além disso, é preciso conferir se há etiqueta de eficiência energética.

Alguns produtos também devem apresentar a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, informando sobre a eficiência energética e o consumo de energia. É o caso de geladeiras, televisores e micro-ondas.

Continua após a publicidade

“Prefira sempre os produtos com classificação A, assim você contribui para o consumo sustentável de energia e economiza na conta de luz”, afirma o Procon-SP.

Além disso, é importante observar se o produto possui colado na embalagem o Selo Ruído, que informa a potência sonora em decibéis e classifica os aparelhos de 1 (mais silencioso) a 5 (menos silencioso).

Compras pela internet

Antes de comprar pela internet, o Procon-SP recomenda consultar no site do órgão a lista de sites não recomendados, disponível no link (https://sistemas.procon.sp.gov.br/evitesite/list/evitesites.php).

Outra sugestão é desconfiar de preços muito abaixo do mercado, que podem ser uma isca para golpes, fraudes ou mercadoria falsificada.

O Procon ainda ressalta que é um direito previsto pelo Código de Defesa do Consumidor a devolução do item adquirido pela internet no prazo de sete dias da compra ou da entrega. Se esse for o caso, o consumidor não deve ser cobrado por nenhum valor e, de preferência, deve registrar o pedido de cancelamento por escrito (e-mail ou mensagens).