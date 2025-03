Produção industrial fica estável em janeiro e interrompe três meses de quedas consecutivas

“Mesmo com esse comportamento de estabilidade, repetindo o patamar de dezembro do ano passado, há uma leitura positiva nos dados deste mês (de janeiro de 2025), especialmente no que se refere ao predomínio de taxas positivas, quando a gente observa tanto por categorias econômicas quanto por atividades”, frisou Macedo. “Outro fator positivo é que há uma interrupção da trajetória de queda que o setor industrial vinha mostrando.”

Na passagem de dezembro de 2024 para janeiro de 2025, houve expansão na produção de três das quatro grandes categorias econômicas e avanços em 18 dos 25 ramos industriais pesquisados. Os destaques ficaram com os segmentos de máquinas e equipamentos (6,9%) e veículos automotores (3,0%), após perdas registradas ao final de 2024 em função de férias coletivas. Em janeiro, houve ajuda da retomada da produção em plantas paralisadas.

Por outro lado, entre as seis atividades com redução na produção, o principal impacto negativo foi das indústrias extrativas (-2,4%), com perdas nos dois principais componentes, petróleo e minérios de ferro. Segundo Macedo, o setor vinha de crescimento nos dois últimos meses de 2024, e, no ramo de óleo e gás, houve algumas paralisações em plataformas em janeiro.