A prévia da inflação de outubro também reforçou as pressões sobre os preços de alimentos, que avançaram 7,1% na taxa acumulada em 12 meses, variação mais elevada desde março de 23. O movimento reflete o forte avanço dos preços de proteína animal, sobretudo da carne bovina, que está associado ao menor ritmo de abates de bovinos, às secas que atingem a maior parte do País e ao bom desempenho da demanda externa no período recente. A inflação de alimentos também vem sendo pressionada por aumentos dos preços do café e do leite e derivados, que exibem fortes altas no atacado.

Algumas métricas mais correlacionadas com o ciclo econômico, por sua vez, apresentaram comportamento um pouco melhor do que o esperado no período recente, considerando o mercado de trabalho apertado (a taxa de desocupação atingiu 6,6% no trimestre de junho a agosto de 2024, a menor para o período desde o início da série histórica). A inflação de serviços intensivos em trabalho avançou 5,2% na taxa acumulada em 12 meses, no IPCA-15 de outubro, após ter atingido 5,7% em julho.