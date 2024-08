Projeto da desoneração endurece regras para BPC e seguro-defeso, alvos de ‘pente-fino’ do governo

BRASÍLIA - O relatório do projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores e dos municípios, apresentado nesta quarta-feira, 14, pelo líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), prevê um endurecimento nas regras de adesão e atualização de cadastros do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e do seguro-defeso, auxílio pago a pescadores artesanais durante o período em que ficam proibidos de exercer a pesca. Ambos programas são alvos do pente-fino do governo federal para aliviar em R$ 25,9 bilhões a peça orçamentária de 2025.

Em relação ao BPC, o texto estabelece que o requerente do benefício, ou seu responsável, deverá ter registro biométrico a partir de 1º de setembro deste ano. O relatório diz ainda que os beneficiários do programa que não estiverem inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) ou estiverem com cadastro desatualizado há mais de 48 meses terão um prazo para regularização. Quem não cumprir a regra poderá ter o benefício suspenso.

Wagner apresentou seu relatório nesta quarta-feira, 14, no Senado Foto: Pedro França/Agência Senado

O projeto determina ainda que o órgão responsável pelo BPC deverá encaminhar ao Ministério do Planejamento, até o dia 30 de junho, um cronograma de reavaliação e estimativa de impacto orçamentário e financeiro com o benefício para o ano seguinte. Em 2024, o prazo dado é de 30 dias após a publicação da lei. Quanto ao seguro-defeso, o texto estabelece que a concessão e renovação do benefício será realizada após checagem dos requisitos de elegibilidade em bases de dados dos órgãos e das entidades do governo. O requerente do benefício também deverá apresentar registro biométrico a partir de 1º de setembro deste ano.

O relatório estabelece que os registros do CadÚnico desatualizados há mais de 36 meses, com renda acima de meio salário mínimo mensal per capita, que não sejam públicos de benefícios sociais concedidos pelo governo, poderão ser excluídos da base nacional por ato do Executivo.

O que é a desoneração da folha

Adotada por meio da Medida Provisória nº 540, de 2011, e logo depois convertida em lei, a desoneração da folha é um benefício fiscal que substitui a contribuição previdenciária patronal de 20% incidente sobre a folha de salários, por alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta. Ela resulta, na prática, em redução da carga tributária da contribuição previdenciária devida pelas empresas. Porém, um impasse entre os três Poderes precisa ser resolvido para que a desoneração seja prorrogada.

Ela vale para 17 setores da economia:

