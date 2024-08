Projeto premiado coloca hotel de luxo em cima de residencial na Vila Olímpia

Erguida em um terreno de pouco mais de 6 mil metros quadrados, a torre tem 45 pavimentos. Os primeiros 20 foram destinados às 216 unidades residenciais de 53 m² a 106 m² e já foram entregues há dois meses, segundo Henry Borenstein, CEO da Helbor. Ele prevê que o hotel, que ocupa os demais andares superiores com suas 179 suítes, seja inaugurado em setembro.

“É um empreendimento misto, mas é um W Residence. Então, ele não é apenas um apartamento que está junto ao hotel, porque o proprietário pode usar as áreas de lazer do hotel”, diz Borenstein. Os serviços hoteleiros também podem ser solicitados pelo morador, neste caso, no modelo pay per use. A integração entre os dois produtos vai além. Alexandre Nakano, CEO da HBR Realty, conta que a gerência do hotel também vai administrar as eventuais locações dos apartamentos, para os proprietários que desejarem, além de ser responsável pelos serviços condominiais da área residencial.