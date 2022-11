Quando começa a Black Friday 2022 no Brasil? Tire suas dúvidas sobre a data

Publicidade

A Black Friday é um evento de promoções que acontece tradicionalmente nos Estados Unidos em 25 de novembro, um dia após o feriado de Ação de Graças. No Brasil, as promoções também acontecem no mesmo dia, a última sexta-feira do mês de novembro.

Consumidores disputam TVs em promoção durante a Black Friday Foto: Sebastião Moreira/EFE

No entanto, é possível encontrar ofertas que levam o nome da ação semanas antes da data oficial. Amazon, Shopee e Americanas, por exemplo, são algumas das lojas que oferecem descontos especiais nesta sexta-feira, 11, em alusão à “Black Friday chinesa”, conhecida por “Dia dos Solteiros”, uma ação promocional conhecida na China para solteiros que queiram se presentear.

Além do 11.11, conhecido por Double Eleven (duplo onze, em português), diversas lojas online e físicas já estão fazendo campanhas promocionais desde o início do mês, como a “Esquenta Black Friday”, a “Antecipa Black Friday” ou a “Black November”, que oferece descontos durante todo novembro.

Ainda que o evento seja uma boa oportunidade para comprar produtos com descontos maiores, é importante ficar atento às promoções enganosas e aos golpes. Para saber como se proteger, confira 7 dicas neste link.