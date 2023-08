O chamado telemarketing abusivo consiste em ligações insistentes que oferecem produtos ou serviços sem a autorização dos consumidores. Segundo o Ministério da Justiça, tais abordagens são, em sua maioria, realizadas com dados obtidos de maneira ilegal.

Para quem essas chamadas se tornaram um transtorno, há ferramentas que visam coibir essa prática, revelando de quem é o número que liga constantemente e também bloqueando novas ligações. Saiba mais abaixo.

Qual Empresa Me Ligou

O portal Qual Empresa Me Ligou é uma iniciativa da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Lançada neste ano, a plataforma serve para que os consumidores saibam a qual empresa pertence um determinado número de telefone.

Em um primeiro momento, estarão disponíveis para consulta somente números de telefones de empresas disponibilizados pelas prestadoras Algar, Claro, Oi, Sercomtel, Tim e Vivo. No site, a Anatel afirma que, com o tempo, será possível pesquisar números das demais prestadoras.

Para acessar, o consumidor deve clicar neste link. O número de telefone deve ser inserido na caixa de buscas. Depois, é só passar pela verificação de segurança (CAPTCHA) e clicar em consultar. O site fornecerá o nome e o CNPJ da empresa ligada àquele número de telefone.

Não Me Perturbe

A plataforma Não Me Perturbe permite que o consumidor se cadastre em uma lista de quem não deseja receber ligações de telemarketing. É possível bloquear chamadas das empresas participantes, que englobam companhias do setor de telecomunicações (telefonia, TV por assinatura e internet) e também instituições financeiras.

As prestadoras de serviços de telecomunicações e os bancos terão até 30 dias corridos da data de solicitação para não realizar mais as ligações oferecendo produtos e serviços. Chamadas que não se enquadram nesse tipo não são bloqueadas - ou seja, as empresas poderão continuar fazendo ligações para confirmação de dados, prevenção a fraudes, realização de cobranças e retenção de solicitações de portabilidade, com ou sem oferta de refinanciamento.

Ferramentas visam coibir chamadas abusivas de telemarketing. Foto: Robin Worrall/Unsplash

Caso o consumidor perceba falha no cumprimento dos compromissos do Não Me Perturbe, ele poderá usar o formulário de contato disponível na própria plataforma para notificar a empresa da ocorrência e deverá receber uma resposta em até cinco dias úteis. Segundo o site do Não Me Perturbe, as empresas são monitoradas e poderão ser penalizadas caso seja comprovado o descumprimento sistêmico dos compromissos assumidos.

Para acessar, é preciso entrar neste link. O usuário deverá se cadastrar e realizar a verificação para validar o cadastro.

Depois, é só fazer o login, informar o número de telefone para o qual deseja realizar o bloqueio de ligações e selecionar as empresas das quais não deseja receber chamadas de telemarketing.

Para não receber ligações de telemarketing de empresas que não fazem parte do Não Me Perturbe, a plataforma indica efetuar o bloqueio de números diretamente na agenda do próprio celular.