Elon Musk, Jeff Bezos e Bill Gates: veja quem são os 20 mais ricos dos EUA, segundo a Forbes

A revista Forbes divulgou nesta terça-feira, 27, a 41ª lista anual dos 400 estado-unidenses mais ricos. O grupo dos 20 primeiros deste ano possui uma riqueza somada no valor de US$ 1,6 trilhão, cerca de R$ 8,58 trilhões. O valor é US$ 235 bilhões menor do que no ano passado, o que representa quase metade dos US$ 500 bilhões perdidos por toda a lista Forbes 400.

Segundo a revista, é uma reversão significativa em relação a 2021, quando os 20 mais ricos tiveram um ganho total de US$ 500 bilhões às suas fortunas, respondendo por quase 40% do US$ 1,3 trilhão (R$ 7 trilhões) ganho por toda a lista.

Leia também Mark Zuckerberg perde mais da metade de sua fortuna e deixa top 10 de mais ricos dos EUA, diz Forbes

Mark Zuckerberg foi o que mais perdeu dinheiro e saiu do top 10 pela primeira vez desde 2014, quando as ações da Meta Platforms (antigo Facebook) caíram 57%. Outros oito bilionários de tecnologia, incluindo o cofundador da Microsoft Bill Gates e os cofundadores do Google Larry Page e Sergey Brin, perderam US$ 188 bilhões juntos.

Mark Zuckerberg saiu do top 10 de mais ricos dos EUA pela primeira vez desde 2014 Foto: Leah Millis/Reuters

Apesar das perdas, o patrimônio líquido mínimo necessário para entrar nesse grupo aumentou de US$ 36 bilhões do ano passado para US$ 37 bilhões, uma vez que os seis primeiros dos 20 mais ricos conseguiram aumentar suas fortunas, incluindo o ex-prefeito de Nova York e cofundador da Bloomberg LP, Michael Bloomberg, o presidente e CEO da Koch Industries, Charles Koch e Julia Koch, viúva do falecido irmão de Charles, David.

Ninguém teve ganhos maiores do que o chefe da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, que lidera a lista dos 400 pela primeira vez. Avaliado em US$ 251 bilhões, ele está US$ 60,5 bilhões mais rico do que há um ano, graças a um aumento de 11% no preço das ações da Tesla e a uma nova rodada de financiamento que avaliou sua empresa de foguetes em US$ 127 bilhões.

Veja quem são os 20 mais ricos dos EUA, segundo a Forbes

Continua após a publicidade

1. Elon Musk

Fortuna: US$ 251 bilhões

Fonte: Tesla, SpaceX





2. Jeff Bezos

Fortuna: US$ 151 bilhões

Fonte: Amazon

Continua após a publicidade





3. Bill Gates

Fortuna: US$ 106 bilhões

Fonte: Microsoft





4. Larry Ellison

Fortuna: US$ 101 bilhões

Continua após a publicidade

Fonte: Oracle





5. Warren Buffett

Fortuna: US$ 97 bilhões

Fonte: Berkshire Hathaway





6. Larry Page

Continua após a publicidade

Fortuna: US$ 93 bilhões

Fonte: Google





7. Sergey Brin

Fortuna: US$ 89 bilhões

Fonte: Google





Continua após a publicidade

8. Steve Ballmer

Fortuna: US$ 83 bilhões

Fonte: Microsoft





9. Michael Bloomberg

Fortuna: US$ 76.8 bilhões

Cofundador da Bloomberg LP e ex-prefeito de Nova York

Continua após a publicidade





10. Jim Walton

Fortuna: US$ 57.9 bilhões

Fonte: Walmart





11. Mark Zuckerberg

Fortuna: US$ 57.7 bilhões

Continua após a publicidade

Fonte: Facebook





12. Rob Walton

Fortuna: US$ 56.7 bilhões

Fonte: Walmart





13. Charles Koch

Continua após a publicidade

Fortuna: US$ 56 bilhões

Fonte: Koch Industries





14. Julia Koch e família

Fortuna: US$ 56 bilhões

Fonte: Koch Industries





Continua após a publicidade

15. Alice Walton

Fortuna: US$ 55.7 bilhões

Fonte: Walmart





16. Michael Dell

Fortuna: US$ 50 bilhões

Fonte: Dell computadores





17. Phil Knight & Family

Fortuna: US$ 41.5 bilhões

Fonte: Nike





18. Mackenzie Scott

Fortuna: US$ 37.7 bilhões

Fonte: Amazon





19. Jacqueline Mars

Fortuna: US$ 37 bilhões

Fonte: Mars Inc.





20. John Mars

Fortuna: US$ 37 bilhões

Fonte: Mars Inc.