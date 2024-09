Deu pra sentir a complexidade no ar? Para além do que dizem as pesquisas, parto do princípio que uma organização não pode agir sob pressão, ameaçada pela demissão dos colaboradores ao decidir os rumos estratégicos que deseja tomar. As empresas precisam das pessoas, mas as pessoas também precisam das empresas. Não é uma relação unilateral. Entretanto, a gestão precisa ser pragmática, orientada a atingir resultados, o que não significa deixar as pessoas para trás. Ao fazer escolhas para o negócio, as empresas podem ouvi-las e envolvê-las nas discussões, dando transparência durante o processo e clareza sobre os motivos de cada decisão.

No modelo 100% home office, a grande verdade é que as organizações temem, principalmente, o enfraquecimento da cultura organizacional e a queda na produtividade dos seus profissionais. Muitas também sentem dificuldades com a gestão remota. A incidência de problemas de saúde mental aumentou entre as pessoas que só ficam em casa, em frente ao computador, e isso foi importante para dar a devida medida do quanto sair, ver gente e socializar-se fora da tela é fundamental.

Refiro-me a simplesmente perceber se um colega não está bem, sem que ele precise colocar um emoji na conversa ou antes mesmo dele chegar ao ponto de ter de se afastar do trabalho por questões de saúde. Ou a trocar ideias de forma despretensiosa na hora do almoço e café, abrindo espaço para insights e alinhamentos que não aconteceriam em uma reunião pelo Zoom. Tudo isso contribui com o bem-estar das pessoas. Apesar disso, quando mudamos a política e instituímos o modelo híbrido, surgem inseguranças no time, então, é fundamental dar espaço para que os anseios sejam trazidos. Neste momento, surgem dúvidas de toda ordem: quem vai ao escritório tem mais chances de ser promovido? Minha carreira será prejudicada se for menos dias do que meus colegas? Para minimizar incertezas e construir um modelo de trabalho justo e bem-sucedido, é fundamental se basear em dados.

Analisar as entregas, os resultados, a satisfação dos clientes e também a qualidade de vida dos colaboradores. As conversas precisam ser honestas e abertas, mas é a análise estruturada dos dados que vai lastrear uma tomada de decisão equilibrada, favorável aos dois lados desta moeda: a empresa e o time.

Seja qual for o modelo escolhido, é preciso escrever na política organizacional quais são as regras do jogo e mostrar que houve preocupação em encontrar um modelo adequado, que permita às pessoas desempenhar bem suas funções para que tragam o que a empresa busca: entrega, qualidade, satisfação dos clientes e dos colaboradores.