Raízen fecha contrato de longo prazo com Azul para fornecimento de combustíveis de aviação

A Raízen informou que assinou na segunda-feira, 19, um contrato de fornecimento de produtos derivados de petróleo para aviação com a Azul Linhas Aéreas Brasileiras.

Além de se tornar o principal distribuidor de combustível de aviação para a Azul, inicialmente em 45 aeroportos no País, a parceria poderá ainda desenvolver iniciativas estratégicas envolvendo o Shell Box e o Programa de Fidelidade TudoAzul, fornecimento de energia elétrica gerada pela Raízen através de geração distribuída e comercialização de combustível de aviação sustentável (SAF), oportunamente, acrescenta a empresa em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A Azul é a maior companhia aérea brasileira em número de voos e destinos atendidos. Oferecem aproximadamente 900 voos diários atendendo a mais de 150 destinos nacionais e internacionais, resultando em uma malha de mais de 300 rotas sem escala. A Azul possui uma frota operacional de mais de 160 aeronaves de passageiros. Seu programa de fidelidade, o TudoAzul, conta com mais de 14 milhões de membros.

Azul é a maior companhia aérea brasileira em número de voos e destinos atendidos; Raízen se tornou principal distribuidor de combustível de aviação para a companhia aérea. Foto: Fabio Motta/Estadão

“Este acordo reforça nossa estratégia de expansão de participação no mercado de aviação no Brasil, otimizando nossa infraestrutura logística e comercial, além de ampliar o relacionamento com nossos clientes, oferecendo soluções que contribuem para suas operações”, afirma a Raízen.