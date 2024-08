Governo ‘inverte a lógica’ ao acusar refinarias privadas de concorrência desleal, diz Refina Brasil

Representante de empresas privadas responsáveis por uma fatia de 20% do refino no País — sendo 14% apenas da Refinaria de Mataripe, na Bahia —, a Refina Brasil afirma que o pedido do MME “inverte a lógica dos fatos, dado que é a Petrobras o agente dominante no mercado de óleo e gás do Brasil, detendo 93% do mercado de petróleo e 60% do mercado de refino”, afirma.

A associação tenta há meses reduzir o preço de venda do petróleo bruto da Petrobras para as refinarias privadas, justificando que, com os preços de venda 10% maiores do que para as próprias refinarias da estatal, a competitividade fica comprometida. Além disso, reivindica ajustes no preço de referência divulgado pela ANP.