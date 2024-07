Reforma tributária pode aumentar em 25% a atividade econômica no País, diz Melina Rocha

A reforma tributária, a ser regulamentada pelo Senado a partir de agosto, merece ser comemorada pela indústria, conforme a consultora Melina Rocha, especialista em temas tributários. “A indústria é a maior beneficiária da reforma. A carga com a cumulatividade sobre o setor é muito alta, e agora isso vai mudar”, disse a especialista no Fórum Estadão Think — A Indústria no Brasil Hoje e Amanhã, realizado nesta terça-feira (23) na sede da Fiesp, na Avenida Paulista.

“O aumento de produtividade no setor industrial deve crescer 8%, enquanto a atividade do setor em si pode crescer até 25%. Além disso, outra vitória da indústria é que muitos itens terão alíquotas reduzidas ou até zeradas. Assim como o reembolso do chamado resíduo tributário (imposto pago em excesso ao longo da cadeia), em um cenário conservador, poderá ser feito pelo governo em até 180 dias”, explica a consultora, que prestou assessoria técnica para o governo brasileiro, diretamente do Canadá, em meio a estudos de modelos do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) adotados no exterior.

Melina Rocha participou da mesa sobre reforma tributária e fiscal durante o Fórum Estadão Think - A Indústria no Brasil Hoje e Amanhã, na sede da Fesp, em São Paulo Foto: Taba Benedicto/Estad

Um dos pontos que o texto da reforma promulgado em dezembro passado vai atacar, afirma Melina, é a do resíduo tributário. A partir da entrada em vigor da reforma, de forma escalonada até 2033, o empresário brasileiro terá como recuperar todo o tributo residual pago por ele ao longo da cadeia. “A indústria exporta hoje 10% do resíduo tributário. Como a indústria nacional vai conseguir competir internacionalmente dessa forma?”, questionou Melina.

Acima da média

De acordo com Cornelius Fleischhaker, economista sênior do Banco Mundial baseado no Brasil, a reforma tributária brasileira, mesmo não colocando o sistema tributário nacional entre os melhores do mundo, colocará o País acima da média, o que não deixa de ser positivo. “Não vai mudar bruscamente o sistema e tributação do dia para a noite. E não é coincidência ela chegar apenas agora depois de muita resistência. O fato de termos agora uma transição paulatina ajudou a quebrar as contrariedades”, explicou o economista. “O investimento a ser feito no Brasil, a partir desse novo cenário, vai ser feito sobre outras premissas, o que deverá melhorar o ambiente de negócios, de forma contínua, durante essa próxima década (período de implementação da reforma)”.