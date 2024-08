Residenciais de alto padrão têm paisagismo e design como atrativos

O que ex-diretores do Banco Central pensam da indicação de Galípolo à presidência do BC?

A biofilia, que virou tendência na busca do bem-estar por meio da conexão com elementos da natureza, também é atributo do Tumiaru 120, “uma joia de alto valor a 500 metros do Parque Ibirapuera”, afirma o júri do Master, elogiando o design arrojado do residencial da Patrimônio. “Sua arquitetura contemporânea e atemporal apresenta unidades sobrepostas e intercaladas, com livings articulados em diagonais.”

Concebido para privilegiar a vista para o Ibirapuera, o projeto traz 19 apartamentos de 185 m² e o garden de 412 m². “70% das unidades foram comercializadas”, declara o diretor executivo, Felipe Domene. “A Patrimônio possui unidades nos andares altos e o garden, com preço de R$ 42 mil por m².”

O júri destacou o uso de sistemas sustentáveis. “O revestimento de madeira plástica ecológica na fachada, infraestrutura para aquecimento solar e o uso de materiais de baixa manutenção são exemplos de sustentabilidade”, argumenta Felipe Domene, comentando que os prédios do entorno têm arquitetura neoclássica. “Pensamos na arquitetura contemporânea e convidamos o escritório FGMV para fazer o projeto”.

Cubos

As caixas ripadas revestidas com material da Arkos, segundo a FGMF Arquitetos, foram escolhidas “não apenas por estética, mas também por sua eficiência energética para criar um ambiente que promova conexão humana e bem-estar”. Além de materiais como a madeira Ecowood na fachada, o Tumiaru 120 investe em biofilia, incorporando elementos naturais e plantas em diferentes espaços do prédio e nas jardineiras.

As áreas comuns estão divididas em dois pavimentos. No térreo, ambientes de atividade coletiva como salão de festas, espaço gourmet, sala de jogos, brinquedoteca e academia, integrados por uma praça aberta. O ático do edifício foi destinado para um uso mais reservado. Ali, no rooftop, sala de massagens, spa, solário e piscina, sauna e ofurô, proporcionam uma vista arborizada do parque.