Restrições comerciais do governo Trump não devem prejudicar o Brasil, diz Meirelles

BRASÍLIA - O ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles, afirmou que não vê as eventuais novas restrições comerciais que serão impostas pelo novo governo de Donald Trump nos Estados Unidos com potencial para prejudicar o Brasil.

Em fala no evento Lide Brasil Conferência Lisboa, ele também ressaltou que o Brasil está demandando investimentos muito fortes para o mercado de consumo, além do setor de infraestrutura. Meirelles avalia que as restrições que podem vir no novo governo Trump são, em última instância, a taxação das importações americanas para o resto do mundo. Para ele, isso foi visto muito tempo como um não aproveitamento total das oportunidades pela indústria brasileira, já que essa produção abastece o mercado doméstico, enquanto a exportação é de commodities.

Para Meirelles, Brasil está demandando investimentos muito fortes para o mercado de consumo, principalmente, e para o setor de infraestrutura Foto: Tiago Queiroz/Estadão

“Em um governo protecionista, como se configura o governo Trump, certamente é uma vantagem. Além do mais, o Brasil tem déficit comercial com os Estados Unidos. O fato concreto é que o Brasil está demandando investimentos muito fortes para o mercado de consumo, principalmente, além do setor de infraestrutura. Eu não vejo, nesse aspecto, as restrições do governo Trump prejudicando muito, ou diretamente, o Brasil”, pontuou.

Em relação aos investimentos, Meirelles ponderou que o crescimento do PIB mais forte do que o esperado pelo mercado no ano passado e a projeção positiva para esse ano abrem uma “oportunidade grande” para investir. Um detalhe fundamental para essa concretização é a sustentabilidade do crescimento, porque a modulação para o capital é feita com base nessa perspectiva.