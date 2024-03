O governo deveria estar empenhado em reverter essa queda do investimento e transformar a formação de capital no motor da expansão da economia. Não é o que se tem visto. O Planalto não consegue deixar de insistir num discurso econômico arcaico e torto, que continua a amplificar as incertezas que já cercam decisões de investimento no Brasil.

Tem recebido menos atenção do que merece a entrevista concedida pelo presidente Lula da Silva à Rede TV, em 27/2, disponível na internet. No trecho relevante para o que aqui se argui, já nos 12 minutos finais, o presidente é instado a avaliar a relação do governo com a Vale.

Lula não deixa margem a dúvidas sobre sua profunda irritação com a empresa. E termina por externar a essência do que lhe irrita. “O que nós queremos é o seguinte: as empresas brasileiras precisam estar de acordo com aquilo que é o pensamento de desenvolvimento do governo brasileiro”.