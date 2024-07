Sabesp: oferta de ações tem demanda recorde de R$ 187 bi; estrangeiros respondem por 53%

A oferta secundária de ações (follow-on) que vai privatizar a Sabesp atingiu a maior demanda institucional da história, somando R$ 187 bilhões, segundo documentos ao qual o Estadão/Broadcast teve acesso. A transação acumula outros recordes, incluindo maior ordem individual já registrada no mercado brasileiro (R$ 7 bilhões) e o terceiro maior número de ordens: 309.

Com isso, a oferta da Sabesp tem movimentação prevista de R$ 14,8 bilhões ao preço de R$ 67, teto estipulado pela Equatorial, confirmada como acionista de referência na empresa após a privatização. O documento destaca que esta é a terceira maior oferta em âmbito mundial em 2024. Além disso, é a maior operação de saneamento e utilites da história.

O book (livro) registrou uma demanda 12,7 vezes maior do que a oferta, ainda segundo os documentos. Os estrangeiros respondem por cerca de 53% desta demanda, com R$ 96,5 bilhões.

Foto: Divulgação/Sabesp

Entre os investidores interessados, estão fundos long only (de longo prazo) dos Estados Unidos, Europa, Ásia e também locais. A oferta atraiu fundos dedicados a infraestrutura, ESG, água e utilities.

O livro de ordens da Sabesp foi fechado na quarta e, nesta quinta-feira, 18, os bancos que participam da oferta estão fazendo as alocações, ou seja, distribuindo as ações entre os investidores institucionais que se engajaram na privatização.

Está prevista para esta quinta-feira a divulgação oficial da oferta, após o fechamento do mercado. A liquidação da operação ocorre na próxima segunda-feira, 22. Na terça-feira, 23, está marcada uma cerimônia na B3 com a presença do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e com a Secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natalia Resende.

A demanda institucional de R$ 187 bilhões desbancou o recorde anterior, que era do follow-on da Petrobras em 2010. Na época, a operação somou R$ 61 bilhões. Em terceiro lugar, aparece a abertura de capital (IPO, na sigla em inglês) da Rede D’Or, em 2020, com uma demanda institucional de R$ 52,1 bilhões.

A Rede D’Or liderava os recordes de ordens individuais ao somar uma cifra de R$ 2,483 bilhões. O novo recorde da Sabesp é de R$ 6,869 bilhões, que é o investimento da Equatorial para ter 15% da empresa de saneamento.

Já o maior número de ordens segue com o follow-on da Petrobras, que atingiu 633 ordens, seguido pelo IPO do Santander em 2009, com 501. A terceira colocação é agora ocupada pela Sabesp (309), seguido pelo IPO do Banco do Brasil, promovido em 2013, que somou 243.