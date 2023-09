Santander acaba com transferência via DOC neste mês; veja a situação do seu banco

O Santander encerrou sexta-feira, 1º, as transferências via Documento de Ordem de Crédito (DOC) para clientes pessoas física e jurídica. A medida antecipou a decisão da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) de que os bancos associados deverão deixar de oferecer o serviço até 29 de fevereiro de 2024.

Em setembro, apenas as transferências TED e Pix estão disponíveis aos clientes do Santander. O banco informou que todos os agendamentos realizados até agosto de 2023 serão efetuados normalmente até 28 de fevereiro de 2024.

Santander encerra serviço de DOC Foto: Epitácio Pessoa/Estadão

O Santander é o segundo banco a antecipar o fim do DOC - o Itaú foi o primeiro. De acordo com a Febraban, os bancos devem seguir as seguintes datas para deixares de oferecer o DOC:

15 de janeiro de 2024: último dia para que os bancos ofertem a possibilidade de envio e agendamento de DOC;

29 de fevereiro de 2024: fim das transferências via DOC agendadas previamente.

Confira como vai está acontecendo o fim do DOC nos principais bancos:

Caixa e Bradesco

A Caixa e o Bradesco informaram que seguirão o cronograma de encerramento do serviço de emissão de DOC estabelecido pela Febraban.

Assim, a opção de realizar emissões de DOC ficará disponível até 15 de janeiro de 2024, sendo possível agendar emissões até essa data, com efetivação até 29 de fevereiro de 2024. A partir de 01 de março de 2024, o serviço de emissão de DOC será encerrado.

Banco do Brasil

O Banco do Brasil está entre os bancos que irão antecipar o encerramento do DOC.

Para pessoa física, o envio e agendamento de DOC será realizado até 15 de outubro deste ano, assim como o banco já comunicou aos clientes.

Para pessoa jurídica, o envio e agendamento de DOC acontece até o dia 15 de janeiro de 2024.

Nubank

A conta digital do Nubank não oferece a opção de envio de DOC. O recebimento dessas transferências acontecerá até a data prevista para o encerramento do serviço, 24 de fevereiro de 2024.

Santander

O banco encerreu nesta sexta, 1º de setembro, as transferências via DOC.

Itaú

O Itaú encerrar a opção de transferências via DOC em janeiro deste ano.

Demais bancos

Bancos associados à Febraban deverão deixar de oferecer esse tipo de transferência até 29 de fevereiro de 2024.