Segurança é prioridade nas operações financeiras realizadas pelo celular

Soluções 100% digitais permitem que clientes Nubank tenham segurança em suas operações bancárias Foto: Divulgação Nubank

O celular se tornou uma importante ferramenta para realizar transações financeiras, tanto para fins pessoais quanto empresariais, e consequentemente também aumentou a preocupação com a segurança dos dispositivos e das operações. Para mitigar os riscos, clientes Nubank contam com uma série de ferramentas para garantir a segurança tanto da pessoa física quanto da jurídica. Soluções 100% digitais permitem que os clientes tenham o controle dos seus recursos, já que os acessos às contas PF e PJ são feitos pelo mesmo app, trazendo comodidade e também tranquilidade aos usuários.

Como parte desse esforço em proteger os clientes, o Nubank desenvolveu diversas soluções focadas em trazer segurança. O uso de algoritmos para extrair padrões de dados indicam comportamentos atípicos com o perfil do usuário, permitindo reconhecer, alertar e até impedir a realização de transações ou outras ações que fujam do padrão de comportamento típico do cliente. “Os empreendedores lidam com muitos temas urgentes e importantes que demandam foco e atenção. Esta é uma prioridade do Nubank desde nosso primeiro dia de operação. Colocamos o que há de melhor em tecnologia a serviço de nossos clientes, para que eles possam focar no que realmente importa: o seu negócio”, comenta Maximiliano Rodrigues, líder da área de PJ do Nubank. Entre as ferramentas disponíveis, estão:

- autenticação em duas etapas: aumenta a segurança ao trazer uma camada de proteção adicional à senha;

- criptografia de dados: garante a segurança das informações trocadas no app, e protege contra fraudes;

- controle pelo aplicativo: possibilidade de bloqueio e desbloqueio de cartões, alteração de senhas e verificação de transações em tempo real;

- Modo Rua: permite que o cliente escolha redes confiáveis (como as de casa, trabalho e familiares); ao sair dessas redes, o app limita transações de acordo com padrões definidos pelo próprio usuário, incluindo limites para valor de transferências via Pix e TED e pagamento de boletos.

Proteção de dados

Quando o cliente cria uma conta no Nubank, fornece dados pessoais para viabilizar a contratação dos produtos e serviços, e essas informações são sensíveis. Por isso, o Nubank adota as melhores práticas para garantir a confidencialidade e a integridade dos dados pessoais e empresariais em todas as etapas da jornada, desde abertura de conta até atendimento ao cliente.

Soluções que permitem transações mais seguras

O NuPay, por exemplo, é uma solução de pagamento por débito e crédito do Nubank, um produto para e-commerces que permite aos clientes Nu fazer compras diretamente pelo ambiente seguro do app Nubank, sem precisar fornecer os dados bancários para as lojas virtuais, e com as menores taxas para lojistas – bem como menor risco de fraudes.

Outra solução é o Tap to Pay, que passou por uma série de testes para que pudesse funcionar da melhor forma e com toda a segurança. Com ele, todos os dados do cartão e das transações realizadas são criptografados. Desse modo, ninguém tem acesso a informações sensíveis sobre o lojista ou o cliente.

Inovação premiada reforça segurança

As inovações em segurança, como Modo Rua, Me Roubaram, Alô Protegido e a maneira única como o Nubank usa tecnologia para proteger seus mais de 100 milhões de clientes, fizeram com que a instituição fosse reconhecida como Empresa Mais Inovadora da América Latina em 2024, pela revista Fast Company. Além de criar soluções inovadoras, a instituição financeira também se dedica a ensinar os usuários a reconhecer e se proteger de golpes, principalmente aqueles feitos para explorar falhas humanas. Com conteúdos educativos e produtos como a Chamada Verificada, a instituição empodera os clientes para evitarem ser vítimas de engenharia social.