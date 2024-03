A Serasa deu início a mais um Feirão Limpa Nome nesta semana, desta vez incluindo o Desenrola Brasil, programa de negociação de dívidas do governo federal. A ação foi batizada como “MegaFeirão” Serasa e Desenrola e vai até o dia 28 de março, com cerca de 550 milhões de ofertas de dívidas disponíveis para negociação.

PUBLICIDADE Esta edição contará com mais de 700 empresas parceiras, entre bancos, securitizadoras, financeiras, empresas de telefonia, varejistas e concessionárias de água e energia, com descontos que, segundo a Serasa, podem chegar a até 99%. Será possível encontrar ofertas com parcelamento, podendo chegar a até 72 vezes, ou então pagar à vista via Pix ou boleto. A novidade são as ofertas dentro do programa Desenrola Brasil, que poderão ser visualizadas no aplicativo e site da Serasa, incluindo os descontos de até 96%. O usuário poderá ser direcionado à plataforma do programa sem necessidade de login gov.br.

Ofertas de negociação de dívidas do Desenrola poderão ser vistas também no canais da Serasa. Foto: JF Diorio/Estadão

Os interessados podem conferir as ofertas e negociar por meio dos canais digitais da Serasa: no site, no aplicativo (disponível para Android e iOS) ou também pelo WhatsApp, no número (11) 99575–2096. Também será possível negociar em todas as agências dos Correios do Brasil, com o pagamento de uma taxa de R$4,20.

Em uma ação inédita, também haverá atendimento especial até o fim do feirão, sem nenhum tipo de taxa, no Palácio dos Correios, no Centro Histórico da capital de São Paulo. O Palácio dos Correios está localizado na Praça Pedro Lessa, 01, esquina com a Avenida São João, Vale do Anhangabaú. O atendimento vai até 28 de março, de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h.

Como participar

Para participar, o interessado deve acessar o site da Serasa ou baixar o aplicativo e realizar o login (se não tiver cadastro, é preciso fazer). O usuário verá uma lista com todas as ofertas de dívidas disponíveis para negociação (elas podem ou não ser relacionadas ao Desenrola Brasil). É possível selecionar uma ou mais ofertas para negociação na plataforma da Serasa, definir o que for solicitado e realizar o pagamento.

Porém, se houver ofertas do Desenrola, haverá uma mensagem no fim da lista de ofertas. Clique em “Ver detalhes” e depois em “Abrir site” para seguir para a plataforma oficial do programa - então, é só selecionar a oferta que quer negociar, realizar todos os passos solicitados e fazer o pagamento.