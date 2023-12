A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) publicou nesta sexta-feira, 8, edital do seu novo concurso. São 70 vagas para o cargo de especialista em Regulação de Aviação Civil, carreira de nível superior. As inscrições vão de 13 de dezembro a 4 de janeiro de 2024 e podem ser feitas pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

As oportunidades são de três áreas de atuação: 25 para profissionais em qualquer área de formação acrescida de licença de piloto de avião ou helicóptero, 25 para engenheiros e 20 para profissionais de qualquer segmento de formação.

Para o cadastro de reserva serão classificados 246 candidatos. Do total de vagas, 5% serão destinadas aos candidatos com deficiência e 20% às pessoas negras.

Processo de seleção

Serão duas etapas de seleção. Na primeira, haverá a aplicação das provas objetiva e discursiva (situação-problema sobre o gerenciamento de segurança operacional), prevista para o dia 3 de março de 2024, e a avaliação de títulos.

A segunda e última fase é a realização de um curso de formação com até 160 horas de duração, divididas em aulas online e presenciais, em Brasília (DF), no mês estimado de agosto de 2024.

A inscrição tem o valor R$ 160. Confira o edital completo neste link e mais informações na página de concursos da Anac.

Cargo

Com remuneração de R$ 16.413,35, os especialistas nomeados serão subordinados ao Regime Jurídico Único dos Servidores Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais.

Segundo a Anac, o papel do servidor especialista é realizar atividades relacionadas à regulação, inspeção, fiscalização e controle da aviação civil brasileira.

“Parte desse trabalho consiste em elaborar normas e estudos; certificar empresas, oficinas, escolas, profissionais da aviação civil, aeródromos e aeroportos; e fiscalizar as operações de aeronaves, de empresas aéreas, de aeroportos e de profissionais do setor, com foco na segurança, na qualidade do transporte aéreo e no estímulo à concorrência do mercado”, diz a agência em nota.