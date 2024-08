CNU: Candidatos que levaram caderno de questões serão eliminados, diz ministério

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) confirmou na tarde deste domingo (18) que candidatos saíram do local de aplicação do CNU (Concurso Nacional Unificado) com o caderno de provas, o que é proibido pelas regras do certame.

O ministério informa que os candidatos enquadrados nesta situação serão eliminados, conforme edital." Em entrevista coletiva no começo da noite, a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, disse que o número de eliminados por diversas razões foi muito pequeno: 500 pessoas (0,05% dos que prestaram a prova). Entre eles, estão os que levaram os cadernos, mas ela não disse o números desses casos.

Entrada de candidatos para provas do CNU (Concurso Nacional Unificado), o "Enem dos Concursos". Foto: Felipe Rau/Estadão

Os participantes foram proibidos de levar consigo o caderno de provas como uma medida para aumentar a segurança do concurso, de acordo com o MGI. A previsão é de que os fiscais entreguem uma folha em branco, em cada turno, para que os candidatos anotem suas repostas nos últimos 30 minutos do horário disponível, se assim desejarem.

Além disso, a previsão oficial era de que nem a folha com as respostas anotadas pela manhã saísse da sala de aplicação da prova, permanecendo em envelope lacrado, similar aos utilizados para que os participantes coloquem seus itens pessoais.

O gabarito oficial preliminar das provas objetivas sairá na terça-feira (20). Após a divulgação, os candidatos terão os dias 20 e 21 de agosto para recorrer de alguma questão. /Agência Brasil