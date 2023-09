Está pensando em prestar concurso público? O Estadão, com auxílio da empresa de cursos preparatórios Gran, separou cinco editais que estão em andamento neste segundo semestre de 2023, com mais de mil vagas disponíveis e salários que ultrapassam R$ 30 mil.

Os postos de trabalho incluem vagas como assistente administrativo, motorista, analista e engenheiro ambiental. Os níveis de escolaridade variam de alfabetizado a ensino superior.

O menor grau de exigência de escolaridade está no edital da Secretaria Municipal de Educação de Extrema, em MG. É possível se candidatar sendo alfabetizado.

Já para os salários mais altos, os processos seletivos do Ministério Público do Estado de São Paulo e da Câmara dos Deputados, em Brasília, são destaques, com vencimentos que podem chegar a R$ R$ 16.712,41 e R$ 34.812,19, respectivamente.

Confira, a seguir, as vagas separadas para este compilado, partindo do maior salário até o menor.

Câmara dos Deputados

Cargos: analista legislativo (especialidades diversas)

Escolaridade: nível superior

Número de vagas: 140 vagas + cadastro de reserva

Remuneração: de R$ 26.196,30 a R$ 34.812,19

Data limite para inscrição: 04 de outubro de 2023, às 16h

Taxa de inscrição: de R$ 95,00 a R$ 120

Datas das provas discursiva e objetiva: 03 e 10 de dezembro

Clique aqui para acessar o link de inscrições

Ministério Público do Estado de São Paulo

Cargos: analista técnico científico

Escolaridade: nível superior

Número de vagas: 6 vagas + cadastro de reserva

Remuneração: R$ 16.712,41

Data limite para inscrição: 15 de setembro

Taxa de inscrição: R$ 190,00

Data das provas discursiva e objetiva: 29 de outubro

Clique aqui para acessar o link de inscrições

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis médio e superior

Número de vagas: 63 + cadastro reserva

Remuneração: de R$ 2.625,00 a R$ 11.260,27

Data limite para inscrição: 18 de setembro, às 23h

Taxa de inscrição: de R$ 80,00 a R$ 120,00

Data das provas discursiva e objetiva: 29 de outubro

Clique aqui para acessar o link de inscrições

Secretaria Municipal de Educação de Extrema MG

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis alfabetizado, fundamental incompleto e completo, médio e superior

Número de vagas: 900

Remuneração: de R$ 924,12 a R$ 5.281,00

Data limite para inscrição: 05 de outubro

Taxa de inscrição: de R$ 52,50 a R$ 82,50

Data da prova objetiva: 19 de novembro e 13 e 14 de janeiro de 2024

Clique aqui para acessar o link de inscrições

Tribunal de Justiça de Goiás

Cargos: juiz substituto

Escolaridade: nível superior

Número de vagas: 52

Remuneração: não informado pelo edital; de acordo com o processo seletivo: “o valor do subsídio inicial para o cargo de Juiz de Direito Substituto do Estado de Goiás é fixado pela Lei Federal nº 14.520/2023, com os escalonamentos previstos na Lei Estadual nº 21.268/2022.″

Data limite para inscrição: 04 de outubro, às 16h

Taxa de inscrição: R$ 306,17

Data da prova objetiva: 17 de dezembro de 2023

Clique aqui para acessar o link de inscrições