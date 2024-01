Conhecido por “Enem dos concursos”, o Concurso Público Nacional Unificado (CNU) oferecerá 6.640 vagas no serviço público federal em 21 órgãos diferentes. A prova é comparada ao exame do ensino médio porque será aplicada simultaneamente em 220 cidades do País, em todas as unidades da Federação. Confira aqui todas as cidades que realizarão as provas.

Os oito editais do concurso foram publicados na quarta-feira, 10. Nos documentos, constam os detalhes sobre os cargos, quantidades de vagas e requisitos, entre outras informações.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos é o órgão com mais vagas abertas no processo seletivo, com 1480 posições. Em seguida está o Ministério do Trabalho e Emprego, que oferece 900 vagas. Em terceiro lugar está o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com 895 vagas abertas. Abaixo, confira o ranking dos órgãos por mais vagas abertas.

As inscrições, que serão realizadas por meio do gov.br, terão início no dia 19 de janeiro e irão até o dia 9 de fevereiro. A realização da prova será no dia 5 de maio em dois turnos, manhã e tarde. A Cesgranrio será a responsável pelo concurso.

O governo afirma que o objetivo da realização de um concurso nacional unificado é garantir igualdade de acesso aos cargos públicos efetivos, além de padronizar os procedimentos de aplicação das provas.

Veja o cronograma do Concurso Público Nacional Unificado