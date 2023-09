THE WASHINGTON POST - Os trabalhadores de escritório estão de volta ao trabalho presencial. Só não espere que eles fiquem por lá oito horas. À medida que mais empresas dizem aos americanos para retornarem ao local de trabalho dois, três ou até mesmo quatro dias por semana, parte de uma nova onda ainda mais rígida de exigência de retomada ao presencial, algo é evidente: aquela coisa de ficar sentado em uma mesa das 9h às 18h é coisa do passado.

Em vez disso, após uma mudança transformadora no dia de trabalho, os funcionários estão se beneficiando com uma nova flexibilidade subentendida. Eles estão voltando ao escritório seguindo suas próprias regras, chegando tarde depois de se exercitarem, ou saindo mais cedo para passar no supermercado ou pegar os filhos e depois recomeçar a trabalhar de casa.

Embora muitos empregadores estejam agora pedindo para os funcionários irem ao escritório um certo número de dias por semana, quase nenhum deles está monitorando exatamente quanto tempo os profissionais ficam no local.

Na maior parte dos Estados Unidos, apenas cerca de metade de cada ida ao escritório agora dura pelo menos seis horas, de acordo com dados de Wi-Fi da Basking, empresa de análise de ocupação do local de trabalho. Isso contrasta bastante com o período anterior à pandemia, quando a maioria delas, 84%, durava seis horas ou mais.

“Há uma movimentação gigantesca acontecendo. As empresas querem as pessoas de volta ao escritório, e os funcionários estão dizendo: ‘Ok, deixe-me encontrar o equilíbrio perfeito’”, disse Patricia Mokhtarian, professora que estuda trabalho remoto no Instituto de Tecnologia da Geórgia.

“O teletrabalho sem ser em tempo integral é terrivelmente difícil de se medir, porém provavelmente aumentou muito mais do que imaginamos.”

Congestionamentos e happy hours mudaram de horário

As happy hours estão começando mais cedo nos EUA, com os funcionários fazendo jornadas menores na volta ao presencial. Foto: Pixabay/ bridgesward

Essa reconfiguração está estendendo os horários de pico de deslocamento e deixando marcas nas economias locais, nas quais as happy hours estão começando mais cedo, as compras do supermercado estão migrando para o on-line e os campos de golfe estão vendo as atividades quadruplicarem numa tarde de quarta-feira.

“Antes da pandemia, supunha-se que as pessoas viriam todos os dias da semana e ficariam o dia todo”, disse Anjali Grover, chefe de análise de dados da Basking. “Mas esse já não é mais o caso.”

Empresas querem mais presença

Entretanto, muitos empregadores têm redobrado os esforços para fazer com que os trabalhadores voltem para suas mesas depois do feriado do dia do trabalho, comemorado nos EUA na primeira segunda-feira de setembro.

A Meta está exigindo três dias por semana no escritório a partir de setembro, enquanto a Zoom, que é o garota-propaganda da cultura de trabalho remoto da pandemia, está pedindo aos trabalhadores que frequentem o escritório duas vezes por semana.

E o presidente Biden está solicitando aos servidores públicos federais que retornem ao escritório a partir do fim de setembro.

Enquanto isso, o Google, que exige três dias por semana no escritório, anunciou recentemente que começará a levar em consideração essa frequência nas avaliações de desempenho.

As taxas gerais de ocupação dos escritórios nas maiores cidades dos EUA estagnaram em cerca de 50% dos níveis anteriores à pandemia, de acordo com a Kastle Systems.

As empresas estão pressionando as pessoas para voltarem ao escritório, mas não é uma exigência do tipo tudo ou nada, disse Patricia.

“Eles não estão dizendo ‘você precisa estar aqui cinco dias por semana’, nem ‘você precisa estar aqui oito horas por dia’. Aquela camisa-de-força do expediente das 9h às 18h é coisa do passado.”

Trabalha todos os dias, mas sai às 15h para pegar o filho

Hend Alhakam, que despacha veículos para uma empresa perto de Detroit, vai ao escritório todos os dias da semana. Mas ela vai embora às 15h para pegar o filho de dez anos na escola.

Ela trabalha o restante do expediente remotamente, às vezes parando no acostamento para atender uma ligação ou escrever um e-mail.

Segundo ela, esse é um acordo que teria sido muito menos provável antes de o coronavírus bagunçar as antigas regras.

“Como mãe solo, pode ser difícil gerenciar meu tempo e encaixar tudo o que preciso fazer em um dia”, disse Hend. “Mas a pandemia trouxe essa possibilidade para nós, funcionários, que nem sabíamos estar disponível.”

Horários de trabalho mais flexíveis também estão mudando os padrões do trânsito, empurrando a hora do rush durante a manhã para mais tarde.

Menos pessoas estão se deslocando entre 5h e 8h do que em 2019, enquanto a proporção de pessoas no trânsito depois das 9h aumentou, de acordo com uma análise dos dados de transporte da Inrix por Nicholas Bloom e Alex Finan, da Universidade Stanford.

“As pessoas não estão apenas se deslocando menos, elas estão fazendo isso em horários diferentes”, disse Bloom, professor de economia.

“Antes da pandemia, se você quisesse participar de uma reunião pela manhã de casa e ir para o escritório mais tarde, as pessoas fariam piadinhas, perguntando se você estava de ressaca, mas agora isso não é um problema. Como consequência, reduzimos o horário de pico no trânsito e no transporte público. E estamos diminuindo o congestionamento, o que é muito bom.”

As pessoas não estão trabalhando menos

Mas só porque as pessoas estão indo trabalhar mais tarde ou voltando para casa mais cedo não significa que estejam trabalhando menos.

Na verdade, os funcionários de escritório em regime de trabalho híbrido estão cada vez mais trabalhando o tempo todo e nos fins de semana, de acordo com um estudo de 2022.

Em média, eles trabalharam 36,5 horas por semana em julho, ante 36,1 horas há quatro anos, de acordo com dados da Secretaria de Estatísticas Trabalhistas dos EUA.

Os economistas alertam que é bastante difícil medir o efeito do trabalho híbrido na produtividade, principalmente com tantos profissionais trabalhando em vários locais em um único dia.

Contudo, a produtividade do trabalho no geral aumentou 3,7% no segundo trimestre, em comparação com o ano anterior, o ritmo de crescimento mais rápido desde 2020, mostram os dados.

Flexibilidade para trabalhar a qualquer hora

Annie Tsai, diretora de Operações da Interact, empresa de software de São Francisco, disse que seus 11 funcionários podem trabalhar a qualquer hora do dia ou da noite, respeitando o que funcionar melhor para eles.

Annie, que tem dois filhos, às vezes passa a tarde pintando murais na escola dos filhos e coloca o trabalho em dia depois que eles dormem.

“Realmente não me importo em trabalhar depois que meus filhos vão dormir”, disse Annie, 44 anos. “O que me importa de verdade é ninguém me julgar por ter que levar meu filho para uma consulta às 14h.”

O número de pessoas que trabalham de casa triplicou entre 2019 e 2021, alcançando um recorde de quase 28 milhões de trabalhadores, de acordo com dados do censo.

Ao todo, um em cada três trabalhadores do setor privado trabalha remotamente pelo menos algumas vezes, mostram os dados da Secretaria de Estatísticas Trabalhistas dos EUA, mas esses também costumam ser aqueles com os maiores salários.

Vida pessoal é valorizada

Agora, conforme os profissionais se readaptam ao trabalho presencial, ficou evidente que eles querem a opção de fazer isso sem deixar de lado a vida pessoal.

Numa pesquisa com trabalhadores de escritório em todo o mundo, 93% disseram que queriam definir por conta própria os horários que trabalhariam, em comparação com 81% que queriam flexibilidade de local de trabalho, de acordo com um relatório de fevereiro do Future Forum, um consórcio liderado pela plataforma de comunicação no local de trabalho Slack.

Os pais que trabalham fora de casa geralmente estão à frente dessas mudanças, segundo Benjamin Granger, diretor de Psicologia Organizacional da empresa de análise de dados Qualtrics.

Depois de trabalharem de casa durante a pandemia, muitas vezes cuidando de crianças pequenas, vários deles começaram a priorizar levar e buscar os filhos na escola, e outras coisas, como apresentações nas colônias de férias ou recitais no meio do dia.

A maioria dos empregadores até agora está satisfeita em fazer esses ajustes, disse Granger.

“A pandemia mudou as expectativas de muitas pessoas em relação ao que a flexibilidade realmente significa”, disse ele.

“E agora as empresas estão tendo que mudar sua estratégia para dar conta delas.”

Há empresas que querem regular os horários

No entanto, alguns empregadores estão começando a rejeitar a ideia de que os trabalhadores podem entrar e sair do local de trabalho quando bem entenderem.

No mês passado, após várias tentativas fracassadas de trazer as pessoas de volta para o escritório, o CEO da Redfin, Glenn Kelman, pôs em prática novas regras: os funcionários da empresa devem estar no escritório “durante todo o expediente” às terças e quartas-feiras.

Não foi um decreto confortável de se impor, mas, segundo ele, necessário para que a empresa preservasse sua tradição de trabalho colaborativo e reuniões espontâneas.

“O que estávamos tentando evitar era um retorno no qual as pessoas chegam, ficam algumas horas, almoçam e voltam para casa”, disse ele.

“Não estou anotando quem vem ou não, ou quem chega atrasado, mas queremos de verdade que as pessoas voltem e trabalhem aqui.”

Kelman fez questão de ressaltar que não está monitorando a frequência dos funcionários, mas também disse acreditar que o plano no geral funcionou.

As pessoas chegam às terças e quartas-feiras e, o que é mais importante, ficam por ali mesmo depois dos almoços grátis com tacos, sushi ou frango frito.

“Não fizemos isso porque achávamos que todos estavam indo escondido para a Disney na hora do expediente”, disse Kelman.

“Apenas sentimos que nossa cultura não estava funcionando tão bem quanto poderia. Mas, sem dúvida, se você tem uma consulta no dentista marcada para as 15h ou 16h, ou uma reunião na escola do seu filho, não hesite e vá para ela.”

Mudança influencia comércio

Esses novos padrões de horário de expediente estão mudando o funcionamento dos estabelecimentos no centro da cidade que dependem da frequência dos trabalhadores de escritório.

À medida que os profissionais se adaptam aos novos horários de deslocamento, seus hábitos de consumo mudam com isso: eles estão tomando aquele cafezinho mais tarde ou as cervejas pós-expediente mais cedo.

No Flannery’s Pub, em Cleveland, a happy hour está começando bem mais cedo, por volta das 15h ou 16h, em vez do horário habitual às 17h, disse o gerente Sean O’Donnell.

Houve também um aumento na demanda por refeições, com pessoas fazendo pedidos para pegar no caminho de volta para casa ou a caminho do trabalho.

“Tenho notado mais almoços de negócios com cervejas”, disse ele. “As pessoas entram e saem o dia todo, conforme chegam e vão embora do escritório.”

Comida grátis e mesa de sinuca já não atraem tanto

A mudança do número de horas passadas no escritório pressagia uma transformação maior no modo como as pessoas veem o trabalho, principalmente no setor de tecnologia, onde as refeições gratuitas, as salas de jogos luxuosas e um arsenal de lanches e bebidas 24 horas por dia foram feitos para manter os trabalhadores no escritório o tempo todo.

Agora, essas regalias perderam o brilho, com muitos funcionários percebendo que prefeririam comer e jogar videogames e, claro, trabalhar, em casa.

“Todos esses paliativos baratos, as mesas de sinuca, os fliperamas e as geladeiras com cerveja, que deveriam nos acorrentar a este prédio, não importam mais”, disse Sarah G., 36 anos, redatora de uma gigante da tecnologia em Los Angeles que pediu para ser identificada apenas pelo primeiro nome e inicial do sobrenome porque tem medo de perder o emprego. “Esse lugar parece muito mais uma cidade-fantasma.”

Ela vai para o escritório pela comida grátis, quando a empresa oferece bagels às quartas-feiras e almoço às quintas-feiras, ou pelo ar-condicionado, que o estúdio onde mora não tem.

Mesmo assim, nunca fica por ali o dia todo. “Ficar até 18h? Nem pensar, de jeito nenhum”, disse ela.

“Fico durante algumas horas, almoço, depois volto para casa e cuido do meu cachorro. Ambos estamos mais felizes assim.” / TRADUÇÃO: ROMINA ACÁCIA