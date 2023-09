Você quer trabalhar em Luxemburgo? O país tem o maior salário mínimo da Europa e tem vagas abertas para trabalhadores de todo o mundo, inclusive brasileiros.

O país se destaca como um dos destinos de trabalho mais procurados, graças à sua ampla oferta de oportunidades de emprego e à vantagem de salários mínimos elevados, com € 3.009,88 (R$ 16 mil) mensais para trabalhadores qualificados e € 2.508,24 (R$ 13 mil) mensais para aqueles sem qualificação. Veja aqui relatos de brasileiros que trabalham em Luxemburgo.

Além disso, a presença de diversos conglomerados internacionais de renome, como ArcelorMittal, DuPont de Nemours, Goodyear e Ferrero, que optaram por estabelecer suas sedes no país, contribui significativamente para a atratividade do mercado de trabalho luxemburguês.

A presença de grandes indústrias em um país com apenas 640 mil habitantes gera uma significativa demanda por mão de obra em diversos setores.

Segundo o Barômetro Econômico da Câmara de Comércio de Luxemburgo, a escassez de mão-de-obra tornou-se um desafio crítico em 2023, sendo que 55% dos agentes econômicos luxemburgueses identificaram esse problema.

A União das Empresas de Luxemburgo (UEL) prevê que, no período de 2020 a 2030, serão necessárias 300 mil contratações para atender às crescentes demandas da economia luxemburguesa. Esse aumento na procura é particularmente notável nos setores de saúde e finanças.

Pré-requisitos

É importante dominar algum dos idiomas falados no país: luxemburguês, francês, alemão e inglês.

Cidadãos da União Europeia têm acesso irrestrito ao mercado de trabalho luxemburguês, não necessitando de autorização de trabalho.

Para cidadãos de países de fora da UE, é necessário obter uma autorização de residência que especifica as condições para emprego remunerado ou não. Nesse caso, é preciso sair do Brasil com uma oferta de trabalho em mãos.

Onde Encontrar Vagas?

No país, existem diversas plataformas para busca de emprego, como:

- Moovi Job

- Jobs Luxemburgo

- Monster

- Paperjam

- Jobfinder

- Indeed

Para aqueles interessados no setor de tecnologia da informação ou em trabalhar como freelancers, existem algumas plataformas como:

- ICT Job Luxemburgo

- Nexten

- Silicon Luxembourg

Além disso, muitas empresas luxemburguesas também divulgam oportunidades em seus próprios sites. Para uma visão geral das principais empresas do Grão-Ducado de Luxemburgo, visite a página “empresas” no site oficial do país.

Luxemburgo também oferece recursos adicionais para candidatos a emprego, incluindo a participação na rede europeia Eures, que auxilia na busca de empregos em toda a Europa, incluindo Luxemburgo.

A Eures publica milhões de ofertas de emprego de toda a Europa em seu portal e fornece apoio financeiro à mobilidade profissional, juntamente com informações sobre condições de vida e trabalho em outros países europeus.

Para pesquisadores, o portal Euraxess Luxemburgo é uma ótima ferramenta, listando oportunidades de pesquisa e desenvolvimento anunciadas pela Universidade de Luxemburgo, instituições públicas de pesquisa e empresas privadas.