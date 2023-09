Um levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) revelou os salários médios de admissão mais altos e baixos no primeiro semestre de 2023. Os maiores salários passam de a R$ 30 mil, enquanto os menores ficam em torno de R$ 700.

O cargo mais bem-remunerado foi o de diretor de riscos de mercado, com salário de R$ 34.910 por mês.

O menor salário inicial registrado no semestre foi o de apresentador de festas populares, com R$ 712.

É importante ressaltar que esses valores são referentes aos salários de contratados no primeiro semestre, e não representam as médias salariais da categoria no geral.

Foto: Fábio Motta/Estadão

Confira abaixo a lista com os 20 maiores e menores salários iniciais no primeiro semestre do ano:

20 maiores salários de admissão

Diretor de Riscos de Mercado - R$ 34.910,93 Diretor de Serviços de Informática - R$ 30.552,06 Diretor de Produção e Operações da Indústria de Transformação, Extração Mineral e Utilidades - R$ 28.159,46 Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) R$ 26.957,68 Diretor de Recursos Humanos - R$ 25.989,60 Diretor Comercial em Operações de Intermediação Financeira - R$ 23.638,37 Diretor Comercial - R$ 23.136,86 Diretor de Suprimentos - R$ 21.786,29 Diretor de Compliance - R$ 20.786,85 Diretor de Marketing - R$ 18.918,99 Diretor de Planejamento Estratégico - R$ 18.569,45 Diretor Financeiro - R$ 18.502,03 Engenheiro Aeronáutico - R$ 18.381,81 Diretor de Operações de Serviços de Armazenamento - R$ 17.915,59 Professor de Geografia do Ensino Superior - R$ 17.889,34 Engenheiro de Minas (Projeto) - R$ 17.319,15 Diretor de Produtos Bancários - R$ 17.193,80 Gerente de Desenvolvimento de Sistemas - R$ 16.922,85 Diretor de Operações de Serviços de Transporte - R$ 16.785,97 Diretor de Serviços de Saúde - R$ 16.778,63

20 menores salários de admissão