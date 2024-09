RESUMO: A decisão de realizar um MBA internacional deve levar em conta o perfil profissional e as expectativas de carreira. Fatores como experiência, área de atuação e condições financeiras devem ser considerados. É fundamental evitar decisões impulsivas e baseadas em modismos. Os custos são altos, mas há possibilidade de bolsas e financiamentos. A escolha do país deve ponderar se a região é considerada um polo de excelência no setor de sua carreira. Um MBA no exterior acrescenta prestígio e abre caminhos para um carreira internacional, mas não é garantia de sucesso profissional.

Este conteúdo faz parte da série de reportagens do Estadão sobre educação executiva.

PUBLICIDADE O MBA internacional deve ser considerado para profissionais com três a cinco anos de experiência mínima no mercado. É o que orienta a consultora de educação internacional e internacionalização de carreiras Gabrielle Hayashi. Em termos educacionais, o conceito lá fora é um pouco diferente. No Brasil, o termo MBA é frequentemente usado para designar cursos de pós-graduação em administração, mas nem todos possuem acreditações internacionais que garantem reconhecimento global.

No exterior, o MBA é equivalente a um mestrado no Brasil e requer acreditações específicas para ser validado mundialmente, explica o coordenador do MBA Executivo do Insper, José Geraldo Setter.

Nos EUA, o MBA é um mestrado. No Brasil, é considerado uma especialização. Isso impacta a remuneração e o reconhecimento no mercado. Gabrielle Hayashi, consultora de educação internacional e internacionalização de carreiras

Por que fazer um MBA internacional?

Ao avaliar um programa internacional, pergunte-se se espera alcançar um ou mais destes objetivos:

Progredir para uma carreira mais sênior Adquirir conhecimento aprofundado em gestão e liderança Ampliar a rede de contatos

Se a resposta for “sim” para todos, um MBA internacional pode ser uma boa escolha. No entanto, a decisão não é tão simples assim. É essencial refletir sobre seus objetivos profissionais e avaliar suas condições financeiras.

Veja no quadro abaixo os motivos certos e errados na escolha do curso:

MBA internacional garante sucesso na carreira?

Por isso, o processo de escolha exige autoconhecimento, pesquisa de programas e instituições, além de alinhamento cuidadoso com os objetivos pessoais e profissionais.

A consultora explica que o fato de ter feito um MBA no exterior não garante, por si só, vantagem em uma contratação.

O que faz a diferença em uma contratação não é apenas a titulação, mas como o profissional desenvolve habilidades estratégicas, liderança e outras competências relevantes ao mercado. Gabrielle Hayashi

Erro ao escolher MBA internacional

PUBLICIDADE A consultora em educação internacional alerta que muitos MBAs se tornam tendência no mercado após profissionais bem-sucedidos realizarem a formação. Vira um efeito cascata: outras pessoas decidem fazer sem entender se o curso é eficiente para sua carreira.

Exemplo: um profissional vê um diplomata formado em Relações Internacionais e decide seguir o mesmo curso sem pesquisar de forma detalhada.

Modismos são ideias ou práticas que têm popularidade passageira e frequentemente estão ligadas a resultados financeiros rápidos. Gabrielle Hayashi

A especialista avalia que a decisão costuma ser feita sem embasamento, a partir de aparências e buscando resultados rápidos, sem que o profissional analise se realmente tem interesse ou aptidão para a área.

Entender como os cursos funcionam lá fora pode evitar cair em tendências temporárias. Segundo a consultora Gabrielle Hayashi, o aprendizado em cursos estrangeiros é mais prático. Há um incentivo maior à educação fora da sala de aula.

A depender da universidade, os recursos disponíveis podem incluir centros de carreira, parcerias com corporações globais e bolsas de estudo, embora estas sejam menos comuns em MBAs.

Quanto custa um MBA internacional?

Outro ponto essencial é avaliar a vida financeira. No Brasil, os programas costumam variar entre R$ 40 mil e R$ 150 mil.

No exterior, os valores podem ir de US$ 30 mil (R$ 164 mil) a US$ 120 mil (R$ 656 mil) por ano.

Os programas podem durar de 12 a 24 meses, dependendo do formato (integral ou modular).

Nos EUA, as universidades oferecem centros de carreira que auxiliam a planejar a carreira oferecendo orientações estratégicas. Gabrielle Hayashi

Encontrando o MBA perfeito para você

Agora que você já sabe que um MBA no exterior oferece uma compreensão prática de estratégias e operações empresariais, além de habilidades de gestão, faça uma espécie de tinder entre o que a universidade oferece e as suas expectativas.

Primeiro, compreenda se deseja trabalhar em um empresa do exterior. Esta é uma das razões para muito profissionais brasileiros que decidem cursar MBA fora.

Em seguida, mapeie suas áreas de interesse. Marketing, Finanças, Negócios?

Pesquise a localização geográfica da instituição desejada.

A geografia importa por causa da proximidade com a sede de grandes empresas. É um fator importante nos MBAs dos EUA, que costumam ter parcerias com grandes corporações. Gabrielle Hayashi

Investigue o MBA de cada escola: analise o corpo docente, peça para cada instituição o perfil dos alunos atuais e dos egressos. (O contato pode ser via e-mail disponibilizado no site da organização). Considere a trajetória dos estudantes para observar se reflete na jornada que está construindo.

Inscreva-se em eventos virtuais promovidos pelo programa e converse com membros da instituição.

Processo seletivo para MBA internacional: o que você precisa saber

A seleção de um MBA no exterior pode levar até um ano. Veja como montar um planejamento conforme as seguintes etapas:

Entenda quais são os documentos e qualificações exigidos pela universidade escolhida. Isso inclui testes de proficiência, como TOEFL ou IELTS, além de exames específicos como o GMAT ou GRE, que podem ser necessários dependendo do curso e do país. Caso nunca tenha realizado nenhum dos testes apontados acima, a preparação pode ser ainda mais demorada. Portanto, é recomendado começar a estudar cerca de um ano antes de se candidatar para garantir uma boa pontuação. Alguns documentos exigidos nas instituições: currículo adaptado para o idioma da escola, carta de motivação e de recomendação e apostila de haia, que simplifica a aceitação de documentos brasileiros em outros países (no caso de cursos na Europa).

Gabrielle Hayashi afirma que o processo de candidatura requer tempo e dedicação. A recomendação de um ano de preparo é essencial para garantir que todas as etapas sejam concluídas sem comprometer a saúde física e mental.

Ranking das melhores universidades para fazer MBA internacional

O ranking de 2024 do jornal inglês Financial Times classifica os 100 melhores programas de MBA do mundo.

A lista tem diferentes categorias e filtros de critérios (MBA global, MBA online, educação executiva aberta etc.).

Veja a seguir as cinco universidades mais bem classificadas pelo critério de MBA global:

1. University of Pennsylvania: Wharton (Estados Unidos)

2. Insead (França)

3. Columbia Business School (Estados Unidos)

3. SDA Bocconi School of Management (Itália)

5. IESE Business School (Espanha)

Confira o ranking completo aqui.

Outras instituições que valem a pesquisa, segundo a consultora educacional: