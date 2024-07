Então, digo que o limite é a pausa. Você tem três opções: sim, não ou negociar. Nem sempre será capaz de dizer “não” para trabalhar no fim de semana, mas pode dizer a si mesmo: “O que preciso fazer para que daqui a um ano esteja mais perto de poder dizer ‘não’?”

Preciso procurar mudar para outro setor ou uma equipe diferente?

Preciso ter uma compreensão mais clara de quais são as prioridades para este trabalho, para que possa me concentrar nelas e não lidar com algumas das coisas que são menos prioritárias?

Ou realmente não gosto deste chefe e preciso encontrar um novo emprego?

Pode ser qualquer uma dessas alternativas, mas a pausa é quando você se dá tempo para pensar sobre isso. E também reservar um tempo na sua agenda para realmente pensar nessas coisas.

Outro exemplo é de uma paciente que tinha um colega que, toda vez em que se reuniam, era muito condescendente e rude com ela. Ela não sabia como responder e fingia que não estava acontecendo. Ela acabou tendo uma conversa com esse colega, perguntando o que estava acontecendo e nomeando: “Eu notei que às vezes, quando estamos em reuniões juntos, eu me sinto de uma certa maneira (desconfortável)”.

O colega disse: “Não tinha ideia de que estava agindo dessa maneira. Percebo que, quando estou no Zoom, sou muito diferente de como sou na vida real e preciso ser um pouco mais expressivo no Zoom com respostas positivas. Caso contrário, as pessoas não percebem”.