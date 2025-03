Salário em dólar para home office em março: veja empresas que estão contratando brasileiros

Quer ter um salário em dólar e trabalhar em home office? O Estadão reuniu sete vagas abertas em março com modelo 100% remoto e pagamento na moeda americana.

Nesta lista, todas as oportunidades exigem inglês fluente. A maioria das vagas é destinada às áreas de tecnologia e atendimento ao cliente.

Confira abaixo:

1. Gerente de suporte ao cliente

PUBLICIDADE A Clipboard Health, empresa de recrutamento na área da saúde, está com vaga disponível no setor de tecnologia. O profissional será responsável por gerenciar e treinar a equipe de suporte ao cliente. As demandas envolvem monitorar o desempenho, fornecer feedback e resolver escalonamentos de clientes. Além de liderar iniciativas de desenvolvimento da equipe e sugerir melhorias operacionais. A vaga é para um profissional sênior.

Requisitos:

Mais de 2 anos de experiência em coaching, liderança de equipe e atendimento ao cliente.

Capacidade de definir metas SMART.

Conhecimento de ferramentas como Zendesk, Metabase e Five9.

Saiba mais aqui.

Publicidade

Quanto ganha?

O anúncio da vaga não informou a remuneração salarial, mas estima-se que deve variar entre US$ 4 mil e US$ 6 mil por mês (cerca de R$ 23 mil a R$ 34 mil), segundo a especialista em carreira remota internacional Tammy Silva.

2. Analista de operações

A Lone Star Markets, empresa fornecedora de mercados de autoatendimento 24 horas, busca assistente de operações de vendas. Entre as atribuições, realizar pesquisas para identificar novos mercados, acompanhar a concorrência e auxiliar em projetos estratégicos para expansão do negócio.

Requisitos:

Publicidade

PUBLICIDADE Habilidades organizacionais.

Fluência em inglês escrito e oral.

Experiência com Microsoft Office e Google Workspace.

Conexão de internet de no mínimo 50 Mbps. Quanto ganha? De acordo com o anúncio da vaga, o salário é pago em duas parcelas mensais. A remuneração gira em torno de US$ 1,1 mil (cerca de R$ 6 mil). Confira detalhes neste link.

3. Assistente virtual

A Elevate Teams, empresa de recrutamento dos EUA, busca profissional para atuar no suporte administrativo e no atendimento ao cliente para agências de seguros dos EUA.

Publicidade

As tarefas incluem atualizar informações no sistema, responder e-mails e chamadas, coletar dados de apólices, emitir documentos, processar propostas e gerenciar renovações e cancelamentos.

O trabalho inclui um treinamento pago de 4 semanas.

Requisitos:

Inglês avançado (C1/C2) e fluência em português ou espanhol.

Experiência mínima de 2 anos em atendimento ao cliente ou back-office.

Disponibilidade para trabalhar em horário comercial dos EUA.

Familiaridade com MS Office e aprendizado rápido de novas ferramentas.

Preferencialmente, ensino superior completo ou em andamento.

Publicidade

Quanto ganha?

A empresa informou que o salário inicial é de US$ 4/hora (em torno de R$ 23), com aumentos anuais (até US$ 6/hora após 24 meses). Segundo o anúncio, há possibilidade de bônus anuais. Veja mais informações aqui.

Lista reúne vagas abertas para candidaturas em março. Foto: Deagreez/Adobe Stock

4. Desenvolvedor Full-Stack

Profissionais seniores podem se candidatar a esta vaga na Sigma, empresa de software. A pessoa contratada será responsável por implementar soluções em Go, além de Node.js e React (linguagens de programação).

O cargo também exige um papel consultivo, incluindo orientação a engenheiros mais júnior da equipe.

Publicidade

Requisitos:

Mais de cinco anos de experiência em desenvolvimento de software.

Domínio de Go e conhecimento em Node.js e React.

Experiência com bancos de dados SQL e NoSQL (MySQL, PostgreSQL, Redis, Aerospike, Cassandra).

Familiaridade com AWS, Terraform, Docker e Kubernetes.

Conhecimento em CI/CD (Jenkins, GitHub, GitLab) e ambiente Linux.

Fluência em inglês e boas habilidades de comunicação.

Ter experiência com Kafka, Kibana, Elasticsearch e OpenRTB são diferenciais destacados na vaga.

A empresa não informou a remuneração salarial, mas estima-se que deve variar entre US$ 4 mil e US$ 6 mil por mês (cerca de R$ 23 mil a R$ 34 mil), segundo a especialista em carreira remota internacional Tammy Silva.

Publicidade

5. Engenheiro de nuvem OpenStack (plataforma de código aberto)

A Sigma também está com vaga aberta para assumir o cargo sênior de engenheiro de nuvem especialista em OpenStack.

A vaga exige pelo menos 5 anos de experiência como engenheiro OpenStack ou engenheiro de infraestrutura de nuvem, conhecimento avançado dos componentes do OpenStack (Nova, Neutron, Cinder, Keystone, Swift, etc.)

Além de experiência prática com ferramentas de automação de nuvem como Ansible, Terraform, o cargo demanda proficiência em linguagens de script (Python, Bash). Veja outros requisitos:

Conhecimento de conceitos de rede (VLANs, SDN, VPNs, balanceamento de carga) Familiaridade com ferramentas de monitoramento (Prometheus, Grafana, Nagios). Pessoas candidatas com certificação OpenStack (COA – Certified OpenStack Administrator) e certificações NVIDIA (por exemplo, NVIDIA Certified Systems Engineer, NVIDIA DLI – Deep Learning Institute) possuem vantagem competitiva.

Publicidade

A remuneração não foi divulgada, mas, segundo a especialista em carreira remota internacional Tammy Silva, deve ficar entre US$ 4 mil e US$ 6 mil por mês (cerca de R$ 23 mil a R$ 34 mil), assim como as outras duas vagas sênior desta lista.

Veja mais informações da vaga.

6. Gerente sênior

Esta vaga é exclusiva para pessoas com mais de 50 anos. A Bell & Bly Travel é uma empresa de turismo e está contratando gerente sênior de escritório. O profissional será responsável por gerenciar operações de back office, suporte ao CEO, além de atuar em vendas, atendimento ao cliente e análise de dados.

A vaga exige mais de 5 anos de experiência em operações, suporte executivo ou gerenciamento de projetos, além de habilidades organizacionais e inglês fluente.

Publicidade

Diferenciais:

Experiência no setor de viagens de luxo.

Conhecimento avançado em análise de dados e estratégia de negócios.

Quanto ganha?

Segundo o anúncio da vaga, o salário mensal pode variar entre US$ 1,5 mil a US$ 2,3 mil (Entre R$ 8 mil e R$ 13 mil) a depender da experiência da pessoa candidata.

7. Especialista em Conectividade

A startup Lodgify está em busca de um especialista em suporte técnico ao cliente. A função demanda fornecer suporte técnico e solucionar problemas do cliente. Em casos de problemas de conexão, por exemplo, o profissional será responsável por resolver.

Entre as exigências do cargo: inglês fluente e experiência com CRM e ferramentas de suporte como Zendesk, Intercom ou Freshdesk.

Quanto ganha?

A empresa não forneceu informação referentes ao salário. Saiba mais aqui.

Esta lista reuniu vagas da curadoria feita pela especialista em carreira remota internacional Tammy Silva.