Faculdade XP abre 400 vagas para cursos gratuitos de tecnologia

A Faculdade XP abriu inscrições nesta semana para o segundo processo seletivo da instituição para cursos gratuitos de graduação. Serão ofertadas 400 vagas para Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência de Dados e Sistemas de Informação.

A faculdade foi anunciada em junho deste ano pelo grupo de investimento como parte da XP Educação, divisão da empresa voltada à formação de profissionais para o mercado de trabalho. No primeiro processo seletivo, cerca de 130 mil pessoas se inscreveram, com uma média de 300 candidatos por vaga.

Neste segundo momento, 50% das 400 vagas oferecidas serão destinadas a mulheres e pessoas que se autodeclaram negras. As inscrições vão até 12 de janeiro de 2023 por meio deste link. A taxa de inscrição é de R$ 147, mas tem isenção para pessoas inscritas no CadÚnico.

Primeiro processo seletivo da Faculdade XP recebeu cerca de 130 mil inscrições Foto: Aline Bronzati/Estadão

O processo seletivo é composto por duas fases. Na primeira, os candidatos escolhem o modelo de avaliação teórica (prova teórica da XP Educação ou Exame Nacional do Ensino Médio), respondem um questionário de motivação e participam de um minicamp de duas semanas.

Esse minicamp ensina conceitos básicos de programação de software por meio de aulas ao vivo e gravadas, com testes práticos. Quem for certificado nessa etapa seguirá para a próxima fase e terá o perfil avaliado com teste comportamental e cognitivo. Quem não for aprovado para seguir no processo seletivo da graduação recebe um certificado de conclusão.

Na segunda fase, é realizada a prova de conhecimentos gerais da XP ou é utilizada a nota do Enem, conforme escolha anterior do candidato.

“Nosso sonho grande é formar a próxima geração de talentos em tecnologia preparada para os desafios da economia digital, para que se tornem líderes exponenciais, impactando positivamente o processo de transformação digital do País. Por isso, já no processo seletivo, temos o propósito de atrair alunos engajados e de alto potencial”, diz Paulo de Tarso, CEO da Faculdade XP.

Os três cursos oferecidos neste processo são chancelados pelo Ministério da Educação e estão conectados ao ecossistema da XP, o que permite um ensino aliado às demandas de uma grande empresa.

As aulas são a distância, ao vivo e com interações em tempo real, então possibilita a participação de pessoas de todo o Brasil. Entre os professores estão profissionais da própria XP.