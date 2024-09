Taxa de juros pode subir no Brasil e cair nos EUA; entenda a diferença na economia dos dois países

Para completar o quadro mais complicado para a inflação brasileira, a política fiscal continua em xeque, diante da preocupação crescente do mercado com o rumo das contas públicas – o que se reflete na forte valorização do dólar sobre o real este ano. A moeda americana saiu do patamar de R$ 4,85 em janeiro e chegou a bater em R$ 5,74 em agosto, recuando para R$ 5,50 nesta semana.

Além disso, o Banco Central passa por uma transição na sua gestão, com a indicação do diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo, para a presidência do banco, após sucessivos ataques do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao atual presidente Roberto Campos Neto. Ainda que não tenha demonstrado sinais de leniência com a inflação enquanto diretor do banco, o mercado tem dúvidas se o comportamento se manterá depois que ele assumir a presidência da instituição.