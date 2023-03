Tebet e TCU trabalham em regra para monitorar subsídios e incentivos fiscais periodicamente

BRASÍLIA - O Tribunal de Contas da União (TCU) e o Ministério do Planejamento trabalham numa agenda conjunta para a inclusão do programa de avaliação e monitoramento de políticas públicas, como subsídios e incentivos fiscais, no processo orçamentário.

O governo irá enviar ao Congresso um projeto de lei para criar o programa de revisão periódica. O TCU vai pedir ao Ministério do Planejamento que, no projeto, a Corte seja incluída no processo de avaliação e monitoramento, participando do ciclo de validação periódica das políticas públicas.

No jargão econômico, esse tipo de programa de avaliação da eficiência das políticas públicas é chamado de “spending review”, na expressão em inglês.

O presidente do TCU, Bruno Dantas, terá reunião hoje com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, para discutir os detalhes do desenho do planejamento do ciclo orçamentário com o “spending review”. Essa avaliação periódica é uma das prioridades da equipe econômica para reforçar o novo arcabouço fiscal, que deve ser divulgado até o fim desta semana pelo governo.

TCU trabalha junto com o Ministério do Planejamento para criação de um programa de avaliação e monitoramento de políticas públicas Foto: Dida Sampaio/Estadão

A construção do programa é conduzida pelo Ministério do Planejamento com o objetivo de abertura de espaço orçamentário – seja para ampliar os resultados fiscais, seja para inserir novos programas públicos na lei orçamentária anual.

“É um processo de trabalho que não se restringe a avaliações e que, por definição, envolve decisões sobre o Orçamento”, disse Bruno Dantas ao Estadão. “Naturalmente, a parte que compete ao TCU se esgota nas avaliações. A decisão compete ao Congresso.”

Continua após a publicidade

O Tribunal atuaria em interação com o Planejamento, essencialmente, em funções de auditoria, fornecendo informações confiáveis para o Congresso. Segundo ele, examinar o volume de gastos públicos é essencial, mas não é suficiente.

“O TCU continuará sendo o guardião da responsabilidade fiscal, mas com um olhar mais sofisticado e completo, pensando na efetividade das políticas públicas”, disse el