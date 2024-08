The Signature Level, uma experiência exclusiva e personalizada em hospedagem

Experiências exclusivas e personalizadas em hospedagem são uma tendência do turismo atual. Melhor ainda quando ela acontece em um cenário paradisíaco como o Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa, que fica a apenas 45 minutos do aeroporto internacional de Salvador. O resort de renome mundial oferece uma estadia memorável a todos os seus hóspedes, mas tem na categoria The Signature Level uma opção que traz uma combinação única de conforto, estilo e exclusividade.

“Queríamos agregar ainda mais valor à hospedagem, oferecendo serviços e comodidades premium que atendem às expectativas dos clientes mais exigentes”, explica Paulo Fernandes, diretor-geral do Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa. Criada em julho de 2022 no resort e elogiada pelos hóspedes desde o início, a The Signature Level proporciona experiências inesquecíveis, com benefícios premium do início ao fim da estadia.

Os hóspedes desta categoria têm acesso gratuito ao circuito de hidroterapia no ZentropiaPalladium Spa & Wellness Foto: Divulgação/Palladium

Continua após a publicidade

A exclusividade para os hóspedes The Signature Level começa já no check-in, que pode ser antecipado (quando disponível) e é realizado em um espaço privativo. As amenidades de boas-vindas e os produtos premium do minibar complementam a experiência no momento em que o hóspede chega ao seu apartamento. Durante toda a sua jornada, ele perceberá os benefícios de ser um hóspede The Signature Level com o acesso a áreas exclusivas do resort, os serviços de concierge personalizados, prioridade em reservas de restaurantes e outras atividades no resort.

Entre os upgrades oferecidos pela categoria, está o acesso exclusivo às instalações premium. Das cinco piscinas do resort, uma delas é exclusiva para os hóspedes The Signature Level. Batizada de “O Segredo”, é uma piscina privativa, com um bar exclusivo, onde são servidas bebidas premium e lanches especiais.

Com vista privilegiada para o mar, o Bar Ondas, localizado em frente à praia, é um dos dez bares do resort e é exclusivo para a categoria. Nele, os hóspedes têm acesso a um cardápio exclusivo, servido por um garçom, enquanto descansam em camas balinesas estrategicamente colocadas em frente ao mar.

Continua após a publicidade

Outra oportunidade exclusiva ao hóspede The Signature Level é a gastronomia no Bossa Nova Lounge, um espaço intimista e privativo, com atendimento personalizado. Seu cardápio traz snacks dos mais variados, diversos tipos de cafés e drinques para agradar a todos os paladares.

Ao escolher uma hospedagem The Signature Level, o hóspede tem à disposição mordomos e concierges para atender toda e qualquer necessidade durante a sua estadia. No intuito de relaxar, os hóspedes desta categoria também têm acesso gratuito ao circuito de hidroterapia no ZentropiaPalladium Spa & Wellness, e descontos em todos os tratamentos oferecidos pelo spa.

São experiências que tornam ainda mais atrativa a hospedagem nesse resort em frente ao mar, em uma das praias mais especiais do litoral norte da Bahia.

Continua após a publicidade

Das cinco piscinas do resort, uma delas é exclusiva para os hóspedes The Signature Level Foto: Divulgação/

E para quem já planeja as férias de verão, o resort terá um show do cantor e compositor Saulo Fernandes no réveillon. O tema será “Bahia, só quero estar contigo e ter você aqui”, que promete encantar os hóspedes com uma experiência única no último dia do ano, em um dos destinos mais deslumbrantes da Bahia. Saulo, que ganhou fama como vocalista da Banda Eva, é reconhecido por sua carreira solo.