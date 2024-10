Mercado de trabalho surpreende nos EUA e empurra pêndulo de Wall Street para corte menor dos juros

Depois da fraqueza que exibiu no verão do Hemisfério Norte, o mercado de trabalho nos Estados Unidos voltou a mostrar a sua fortaleza em setembro, superando até mesmo as projeções mais otimistas de Wall Street. Associado à queda do desemprego e a um reajuste salarial acima do previsto, o relatório conhecido como payroll (”folha de pagamento”), principal termômetro laboral no país, causou um rebuliço nas expectativas para os juros da maior economia do planeta, que passaram a apontar uma queda menos intensa das taxas à frente.

PUBLICIDADE Os EUA criaram 254 mil empregos nos EUA em setembro, em termos líquidos, muito acima do que analistas consultados pelo Estadão/Broadcast esperavam, de 70 mil a 220 mil vagas, com mediana de 140 mil. Foi o relatório mais forte desde março deste ano, quando o país gerou mais de 300 mil postos de trabalho. Por sua vez, o índice de desemprego caiu pelo segundo mês consecutivo, de 4,2% em agosto para 4,1% em setembro. Outra boa notícia veio dos salários, que subiram também acima do cenário traçado por operadores em Wall Street.

Além disso, o relatório também trouxe revisões importantes nos dados de agosto e julho, com a adição líquida de 72 mil novas vagas nos EUA, empurrando o número total para mais de 300 mil. “Lembra daquele mercado de trabalho fraco de verão? Bem, nenhum vestígio dele no relatório de empregos de setembro”, avaliou o economista do CIBC Economics, Ali Jaffery.

A entrada da bolsa de valores de Nova York; analistas esperam diminuição no ritmo do corte das taxas de juros dos Estados Unidos Foto: Peter Morgan / AP

Nas palavras do conselheiro econômico-chefe da Allianz e guru de Wall Street, Mohamed El-Erian, o payroll de setembro foi “explosivo”, com todos os dados notavelmente acima das expectativas traçadas pelo mercado. O relatório é um bom motivo para o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) pressionar mais os mercados para uma política de mandato único, de emprego máximo, e a prever cortes menos agressivos nos juros neste e no próximo ano.

“Se tivermos mais payrolls como este, ficarei mais confiante no pleno emprego”, disse o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, em entrevista à Bloomberg. O dirigente, que não vota nas decisões monetárias neste ano, não se comprometeu com o tamanho dos cortes futuros, mas avaliou que as taxas devem estar “um pouco mais baixas” ao fim de 2025.

Embora ainda faltem dados relevantes até a reunião do Fed de novembro, o payroll de setembro causou uma reviravolta nas expectativas de Wall Street quanto ao rumo dos juros no país. As chances de a autoridade baixar as taxas em 0,25 ponto porcentual no seu próximo ato dispararam para mais de 90% após o dado, conforme a plataforma CME Group.

O mercado também diminuiu significativamente as apostas quanto a um relaxamento monetário agressivo pelo Fed até meados do próximo ano. A maior chance é de uma queda acumulada de 1,25 ponto porcentual até maio de 2025, segundo a ferramenta de monitoramento do CME Group. Caso se confirme, levará os juros americanos para a faixa de 3,50% a 3,75%.

Para o economista-chefe do JPMorgan, Bruce Kasman, o forte mercado de trabalho em setembro pode mudar ainda mais o debate quanto ao rumo dos juros nos EUA. Além disso, diminuem de forma “substancial” as preocupações com demissões em massa no país, conforme ele.

“Ainda temos outro relatório payroll e mais um de inflação antes da reunião do Fed, para sabermos se é devido mudar o debate para um corte de 25 pontos-base (0,25 ponto porcentual) ou a manutenção dos juros”, disse Kasman, em teleconferência, nesta manhã.

Os investidores já começaram a questionar sobre a possibilidade de manutenção de juros nos EUA na reunião do Fed de novembro, diz o economista-chefe do Santander para os EUA, Stephen Stanley. “Minha resposta é que uma pausa em novembro não está fora de questão, mas só acontece se também tivermos surpresas positivas para a inflação de setembro e o payroll de outubro”, explica o economista, que mantém a expectativa de uma série de cortes de 0,25 ponto porcentual à frente.

O que vem com o ‘pouso suave’