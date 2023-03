Tributação dos cassinos virtuais precisa ser regulamentada, diz Haddad

BRASÍLIA - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira, 02, que a tributação dos cassinos virtuais precisa ser regulamentada. Ele disse que, como a proposta é inteiramente nova, a pasta está recolhendo informações disponíveis para constar em lei ou medida provisória uma previsão de arrecadação por meio de tributação sobre jogos na internet.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, afirmou que a tributação dos cassinos virtuais precisa ser regulamentada Foto: Adriano Machado/Reuters

De acordo com o ministro, os jogos de azar virtuais são tributados no mundo todo e geram uma evasão de divisas “absurda”. “Você não tem controle”, avaliou. Ele disse que as sedes das empresas ficam localizadas no exterior e não é justo que a atividade econômica seja isenta de tributação.

Ontem, Haddad disse, em entrevista ao UOL, que o governo irá compensar a correção da tabela do Imposto de Renda de Pessoas Físicas (IRPF) com a taxação de “jogos eletrônicos”.

Em relação aos impactos gerados pelo reajuste do salário mínimo para R$ 1.320, ele esclareceu que serão compensados por remanejamento orçamentário, sem detalhar a medida.

Na segunda-feira, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou que o aumento do salário mínimo a partir de 1º de maio terá um impacto fiscal de R$ 5 bilhões. Já o aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda causará uma perda de arrecadação de R$ 3,2 bilhões neste ano.