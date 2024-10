Cumprindo a “missão”, a OCDE recomendou o imposto mínimo global das multinacionais (Pillar 2 ou GloBe). Com regras complexas, resume-se: num grupo transnacional, cada empresa deve apresentar alíquota efetiva de 15% do lucro; do contrário, a diferença poderá ser tributada pelo país da sua controladora ou de outra empresa do grupo. Sim, o imposto não recolhido em um país poderá sê-lo em outro.

Mira a concorrência fiscal internacional. Com foco nos paraísos fiscais, a medida atinge incentivos dos emergentes. No Brasil, impactará a inovação tecnológica (Lei do Bem) e o desenvolvimento regional. Decisões judiciais expirarão, como a do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre não tributação do crédito presumido de ICMS. Um exemplo atual de Chutando a escada, de Ha-Joon Chang.