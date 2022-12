União Europeia chega a acordo sobre reforma em mercado de emissões de carbono

Negociadores da União Europeia chegaram a um acordo neste fim de semana para uma reforma em seu Sistema de Comércio de Emissões (ETS), como parte de um esforço para reduzir as emissões das indústrias e aumentar investimentos em tecnologias mais favoráveis ao clima.

Conforme anunciou o Parlamento Europeu em comunicado, as emissões dos setores ETS devem ser reduzidas em 62% até 2030, em relação a 2005, meta superior à proposta pela Comissão Europeia. Haverá um fim gradual das licenças para as indústrias poluírem, o que deve ocorrer definitivamente até 2034. Adicionalmente, haverá uma taxação de emissões ligadas aos segmentos de aquecimento e transporte rodoviário, a ser estabelecido em 2027. Os setores de transporte marítimo e incineração de resíduos também deverão ser incluídos no regime de emissões.

Leia também Busca europeia por alternativas ao gás russo joga crise de energia para países mais pobres

Peter Liese, membro do parlamento europeu, durante a Conferência para o Clima Foto: Yves Herman/Reuters

“Este acordo dará uma enorme contribuição no combate às mudanças climáticas”, disse o legislador alemão Peter Liese, que conduziu as negociações. Segundo ele, o acordo dará espaço para a indústria respirar “em tempos difíceis e dará um sinal claro à indústria europeia de que vale a pena investir em tecnologias verdes”.

Também foi acordada a disponibilização de mais recursos para tecnologias inovadoras e para a modernização do sistema energético. O Fundo de Inovação passará das atuais 450 para 575 milhões de licenças, enquanto o Fundo de Modernização será aumentado através de leilão de 2,5% adicionais de licenças que apoiarão os países da UE com PIB per capita abaixo de 75% da média da UE.

Os eurodeputados e o Conselho Europeu também concordaram em estabelecer um Fundo do Clima Social para os mais vulneráveis.

O Parlamento e o Conselho Europeu ainda terão de aprovar formalmente o acordo antes que a nova lei entre em vigor.