Unigel paralisa fábricas de fertilizantes na Bahia e em Sergipe e demite 255 funcionários

Segundo a Unigel, a empresa teve prejuízos em 2023 e 2024, mas preservou a maioria de seu quadro de funcionários. A expectativa era que fossem bem-sucedidas as negociações e frentes de trabalho buscando a redução do preço do gás natural via governo federal, bem como uma alternativa temporária via contrato de tolling (serviço de processamento de gás com vista à produção de ureia e amônia), além da parceria estratégica em combustíveis renováveis junto à Petrobras, que não entraram em vigor até o momento.

“Apesar dos esforços de inúmeros segmentos, como federações e associações empresariais, empresas e partidos políticos, o preço do gás natural no país ainda está entre os mais elevados do mundo, chegando a custar até seis vezes mais que no Oriente Médio e Estados Unidos”, afirmou a empresa.