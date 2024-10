O presidente já se mostrou, em várias ocasiões, capaz de resistir às pressões do populismo petista, mas ele teria de se empenhar muito mais para consolidar a imagem de um governante comprometido com a seriedade fiscal e com a eficiência administrativa. Eficiência e boas intenções são valores diferentes e nem sempre conciliáveis. A sua conciliação requer, com frequência, uma seleção muito severa de objetivos, com redução de ambições e concentração de esforços e recursos em alguns programas e políticas. Para isso, o presidente ainda pode ter de rejeitar as ambições de alguns ministros, opor-se a interesses partidários e abrir caminho num ambiente parlamentar frequentemente adverso.

O sucesso de boas políticas pode também depender de um bom planejamento, isto é, de um roteiro bem desenhado de metas e etapas, com identificação clara e realista de obstáculos e de recursos passíveis de mobilização. A aparente disposição de trabalho de Lula contrasta, no entanto, com a evidente carência de um plano claro e bem estruturado em relação aos diversos objetivos econômicos e sociais.